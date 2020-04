Adrián Balboa fue noticia hace unos días al pedir la camiseta a Paolo Guerrero durante una transmisión que el delantero hizo con Jefferson Farfán por Instagram. El delantero de Alianza Lima contó el motivo por el que pidió la '9′ del ‘Depredador’ y el plan que tiene para obtenerla.

“Un amigo me pasó el en vivo pero llegué cuando ya estaba terminando e igual le pedí la camiseta. No sé si lo habrá leído. Lo hice porque Paolo Guerrero siempre fue uno de los delanteros que más me gustó”, contó en una entrevista con GOLPERU.

Adrián Balboa dijo que no tiene todavía la camiseta de Paolo Guerrero pero ya sabe qué es lo que hará para obtenerla: “Le voy a pedir a Rinaldo (Cruzado) que es amigo de él”.

Adrián Balboa pidió la ‘9’ a Paolo Guerrero vía Instagram en directo [FOTO]

Se quiere quedar en Alianza Lima

El atacante blanquiazul culmina su contrato en el mes de junio y todavía no sabe lo que sucederá tras todo lo que ha ocasionado el COVID-19. Lo que sí tiene claro es que se quiere quedar en Alianza Lima.

“No hemos hablado nada todavía pero mi intención es quedarme. Con todo esto no sé cómo FIFA resolverá la continuación de los contratos, pero quiero seguir en Alianza Lima”, declaró.

“Siento que estoy en deuda con la gente de Alianza Lima por no poder devolverle ese cariño que me dan", añadió el delantero.

