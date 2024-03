Alianza Lima perdió ante ADT en Tarma y sumó su segunda derrota en el Torneo Apertura 2024. El equipo blanquiazul luchó en Junín hasta la expulsión de Franco Saravia, al 25′ de juego; luego el cuadro tarmeño aprovechó bien los espacios y terminó llevándose los tres puntos gracias a los goles de Víctor Cedrón y Joao Rojas, ambos en el segundo tiempo. Sin duda, una dura caída para la institución de La Victoria. En conferencia de prensa, el entrenador Alejandro Restrepo resaltó que es difícil jugar con uno menos y que se siente orgulloso de que su equipo diera pelea en la altura.

En primer lugar, el DT colombiano apuntó que su equipo estaba jugando bien en el Estadio Unión Tarma, pero la expulsión del arquero cambió el panorama. “Cuando nos dimos cuenta que los podíamos igualar en banda, y teníamos ese plan alternativo si seguíamos iguales, pero duró muy poco porque vino la expulsión de Franco y cambia totalmente nuestra forma de jugar”, señaló.

Luego, destacó que su equipo pudo sostener el empate durante un buen tiempo, pero que es complicado jugar con uno menos en la altura. “Ellos tuvieron dos, tres, pero luego el equipo cambió de estructura y se asentó. Llevamos peligro mientras estuvimos once contra once. Pero después jugar diez contra once es difícil. Felicitar al grupo porque nunca se entregó, corrió todo el partido, pero era difícil cubrir algunos espacios, sobre todo cuando ya íbamos perdiendo”, añadió.

Finalmente, Restrepo dejó claro que se van dolidos de Tarma porque es “una derrota que cuesta porque el equipo venía bien, porque venía entendiendo una manera de jugar, pero seguramente esto nos va a dar fuerza para seguir creyendo en la idea, para trabajar más fuerte porque tenemos un partido muy importante el próximo fin de semana”.

Cabe recordar que Saravia fue expulsado en el primer tiempo tras realizar una dura falta a Ángel Quiñónez en el primer tiempo, cuando el partido estaba igualado sin goles. El jugador de ADT se iba solo contra el arco y el guardameta decidió llevárselo de encuentro, provocando que el futbolista cayera al césped y que el árbitro le saque la tarjeta roja.

Fue un error porque se dio durante la primera parte del partido, cuando todavía faltaba mucho tiempo en caso de que Quiñónez marcara el 1-0. Hacerse expulsar a los 25′, para evitar un gol que es perfectamente remontable teniendo en cuenta que el equipo blanquiazul ataca bastante, es un error grave y puso a su equipo contra las cuerdas. Finalmente, costó caro.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de este partido en Tarma, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sporting Cristal por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 9 de marzo desde la 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Los ‘blanquiazules’ tendrán que afrontar su segundo reto complicado en Lima ante un rival que tiene puesta su mirada en el título nacional, por lo que un triunfo podría determinar las aspiraciones de cada uno de ellos a pesar de que el torneo recién haya comenzado. Ya sin su participación en la Copa Libertadores tras quedar eliminados a manos de Always Ready, los dirigidos por Enderson Moreira buscarán aguarle la fiesta a los victorianos. Veremos si esta vez tenemos goles, ya que la última vez que se enfrentaron fue por el Clausura 2023 y el resultado final fue un 0-0 muy disputado.





