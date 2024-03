Este viernes, Alianza Lima perdió 2-0 en su visita a ADT por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, lo que complicó sus opciones de trepar al primer lugar de la tabla de posiciones del certamen local. En esa línea, Renzo Garcés fue uno de los más tristes tras el pitazo final de la contienda, aunque ello no evitó que destaque la entrega de sus compañeros a más de tres mil metros sobre el nivel del mar.

“Nos paramos bien, pero una pequeña distracción abrió el partido. Me voy feliz no por el resultado, pero siempre por la entrega del grupo. La intención es que no nos hagan gol, pero tuvimos una pequeña distracción y le pegaron de afuera, pero son cosas que pasan”, sostuvo el defensa tras el partido.

Renzo Garcés también explicó que la expulsión de Franco Saravia fue determinante para que ADT pueda adelantar las líneas y encontrar la ventaja sobre Alianza Lima. Sin embargo, también reconoció que fue difícil para el local marcar la primera anotación, ya que los de Alejandro Restrepo dejaron hasta la última gota de sudor en el campo de juego.

“Si con 11 es duro, con 10 cuesta más, pero el grupo se mostró fuerte y eso se vio reflejado en el campo porque tratamos de ir hacia adelante en todo momento. Todos los partidos son difíciles y estamos preparados para trabajar al máximo y demostrar nuestra identidad. Hay que enfocarse en lo que viene”, agregó.

Alianza Lima vs. ADT: lo que se les viene

Luego de este partido en el estadio Unión Tarma, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sporting Cristal por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en un nuevo clásico entre blanquiazules y celestes.

Dicho compromiso está programado para el sábado 9 de marzo desde la 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Por su parte, ADT de Tarma, momentáneamente tendrá que dejar de lado el campeonato local -de manera momentánea- para enfocarse en su estreno internacional cuando visite a Deportivo Garcilaso por la Fase preliminar de la Copa Sudamericana 2024.

Este encuentro está pactado para el martes 5 de marzo desde las 7:30 p.m., se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 1610 de DIRECTV, además de su versión de streaming vía DGO.





