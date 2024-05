Alianza Lima sumó tres puntos importantes, luego de vencer 2-0 a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura. Si bien este partido representó un reto muy complicado para los íntimos (en los tres duelos previos disputados en altura cayeron, ante ADT de Tarma, Cienciano del Cusco y Melgar de Arequipa), pese a ello, el equipo supo mantener su arco en cero, mostrando resistencia y desequilibrio en los momentos precisos, para así cerrar el choque a su favor y con dos goles firmados por Hernán Barcos. Sin duda, una victoria que también alimenta la parte anímica del plantel.

Así lo dio a conocer el técnico blanquiazul, Alejandro Restrepo, quien destacó las actuaciones de sus dirigidos, pese a la gran carga física que representó jugar, luego de un encuentro de Copa Libertadores. “Ganar en la altura no es fácil, Huancayo es un equipo que tiene individualidades importantes”, arrancó el entrenador en conferencia de prensa.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, pero gracias al trabajo en equipo, a lo que muestran los jugadores en el día a día, pudimos alcanzar una victoria creo que merecida, por como el equipo afrontó en la semana [la Copa Libertadores], por lo enfocado que está. Es un resultado que nos reconforta muchísimo y nos enfoca para lo que viene”, agregó.

Asimismo, señaló la relevancia de haber ganado el choque del último sábado, en especial, porque este domingo se enfrentan Universitario de Deportes y Sporting Cristal, cotejo que definirá al nuevo puntero de la tabla. “Lo más importante era sumar de a tres y poder acercarnos en la tabla, el domingo hay un partido importante y esperemos que este resultado nos mantenga cerca. Nosotros hemos hecho nuestra tarea”, indicó al respecto.

Un tema que no ajeno en la rueda de prensa fue la rotación de jugadores. Y es que, para el encuentro ante Huancayo, se evidenciaron algunos cambios en el once inicial, teniendo en cuenta la necesidad de mover elementos, para no desgastarlos por la carga de partidos que aún restan por jugar (no olvidar que este miércoles enfrentan a Colo Colo por la Libertadores).

Sobre ello, el DT explicó que lo crucial que es rotar los onces. “No sé si de una fecha a otra este equipo haya repetido un once, creo que no y alguien lo preguntó como algo negativo pero yo lo veo como algo positivo, que es que nuestros jugadores saben que están en Alianza Lima y acá hay que competir a todo nivel, sin importar el nombre, todos son importantes”, consideró.

A ello también agregó que “por motivos del fútbol no se ha permitido repetir el once, pero nosotros lo tomamos de buena manera”. Si bien Ángelo Campos ingresó desde el inicio, hubo algunos cambios en el arranque, como la dupla de Jeriel De Santis con Franco Zanelatto en el ataque, mientras que Barcos (autor de los dos goles) ingresó para el complemento.

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas íntimos para el duelo ante el ‘Cacique’. “Todos están comprometidos, nos jugamos el todo por el todo el miércoles, es una final, esperamos que Matute esté lleno, la gente en la cancha se siente, es nuestro jugador 12, espero que vengan con toda la energía, como acá en Huancayo, y entre todos ganar. Queremos quedar en la historia como lo hemos hecho este sábado, después de cinco años ganando acá”, concluyó.

¿Cuáles son los próximos partidos de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Colo Colo en el Estadio Alejandro Villanueva, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Este compromiso está programado para disputarse el miércoles 15 de mayo desde las 7:00 de la noche (hora peruana y colombiana, 8:00 p.m. en Chile) y se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus.

Cabe mencionar que los ‘blanquiazules’ tienen tres puntos y se ubica en la última posición del Grupo A. Eso sí, no están muy alejados del tercer y el segundo lugar. Colo Colo tiene cuatro puntos, Cerro Porteño tiene cinco puntos y el líder es Fluminense con ocho puntos. En caso de vencer a los chilenos, el equipo de La Victoria podría escalar hasta la segunda casilla, siempre y cuando los paraguayos pierdan en Brasil.

Posteriormente, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo se verá las caras con Deportivo Garcilaso en el Estadio Nacional, en el encuentro válido por la fecha 16 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo se jugará el domingo 19 de mayo desde las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX).





