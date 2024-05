En la víspera de lo que hasta ahora será el partido más importante de la temporada, cuando Sporting Cristal visite a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, Gustavo Cazonatti conversó con Globo Esporte y reveló detalles inéditos de su estadía en el fútbol peruano. Si bien está en condición de préstamo y tiene contrato vigente con el Tombense de su país, está feliz por cómo lo han recibido en el Perú y dejó abierta la posibilidad de quedarse si se dan las condiciones.

En primera instancia, el volante de 27 años destacó su buen momento en el conjunto cervecero, siendo pieza fundamental en el esquema de Enderson Moreira. “Entreno todos los días para mantener un alto nivel de juego y cumplir mi contrato. No puedo decir que me sorprenda esto (buen momento), pero sí lo bien que me recibieron aquí, lo bien que me tratan y el gran ambiente que hay en el club. Es algo diferente a lo que he vivido en el fútbol brasileño. Estoy muy feliz aquí”, apuntó.

Después de una temporada 2023 en donde Sporting Cristal se mostró como un equipo defensivamente endeble en el centro del campo, era obvio que necesitaban de un futbolista con las características de Gustavo Cazonatti. Que fuera capaz de recorrer toda la medular sin descompensar el resto de posiciones, sea inteligente para la gestación y se desprendiera al ataque si se daban las condiciones. Por tal motivo, no tardó en adaptarse al club.

“Nada más llegar me dieron la oportunidad de jugar de titular. Mis características de recuperador número ‘5’ y a la vez constructor eran algo que el club necesitaba, según me contaron. Entonces, en un sistema bien integrado como el que tenemos, unirme al equipo fue muy natural”, valorando la importancia que le dieron en tienda rimense desde el primer día, convirtiéndose en un nombre clave para el equipo.

Si bien la hinchada de Sporting Cristal tiene predilección por el futbolista de buen juego, que le dé un toque de calidad al plantel y rinda desde el primer día, Cazonatti tiene todo eso y un plus extra de entrega que ha hecho que se gane el cariño de todos los bajopontinos. Tras el retiro de Jorge Cazulo en el 2020, el mediocampo rimense careció de un elemento de sus características, por lo que ahora, salvando las distancias, el brasileño está cubriendo bien esa ausencia.

“Creo que la afición peruana se identifica mucho con los jugadores más duros. Me siento muy honrado cada día de poder responder a sus expectativas en el campo y merezco este cariño. Incluso antes de mi llegada, fueron muy cariñosos conmigo y mi familia. Agradezco a Dios por poder estar a la altura de esta identificación con mucha raza en el campo”, explicó el mediocampista nacido en Florianópolis.

Cazonatti reconoció que su estadía en Chapecoense durante el 2023, donde peleó el descenso para no caer en la Serie C del fútbol brasileño (Tercera División), le enseñó mucho para reconocer sus fortalezas y debilidades. “No acepto perder un partido y me presiono mucho para alcanzar siempre mi mejor nivel en los partidos. Mi paso por Chapecoense me hizo comprender mejor mis fortalezas en el campo y creo que este buen momento es resultado de este crecimiento”, acotó.

Por eso, después de esa experiencia en el ascenso de su país, fue importante la bienvenida que le dio Sporting Cristal, pues lo ayudó a entender la identidad del club y cómo podía adaptarse. “Tan pronto como me sugirieron unirme al club, estuvieron en todo mi perfil para darme la bienvenida, incluso antes de llegar aquí. Todo este cariño, sin que me conocieran, solo a través de videos, realmente me impactó. Nunca antes había experimentado algo así”, agregó.

Gustavo Cazonatti registra un goles y tres asistencias con Sporting Cristal.





Enderson Moreira, Martín Cauteruccio y el duelo con Universitario

Por otro lado, Gustavo Cazonatti habló de lo clave que ha sido Enderson Moreira en su integración a Sporting Cristal, no solo porque comparten la nacionalidad, sino por la exigencia constante que le imprime a sus entrenamientos. Además, tener a un compañero como Ignácio da Silva, que comparte su misma idiosincrasia en el fútbol, le ha servido bastante para sentirse como en casa.

“Enderson es un tipo que me inspira cada día a ser mejor como atleta y como ser humano. Tener a los brasileños aquí tan lejos de casa es algo que ayuda mucho en esta adaptación. Y el entrenador todavía ni siquiera habla de eso. Es un ser humano único que me hace creer en mí cada día y creo que lo mismo ocurre con mis compañeros. Nos da mucha confianza”, añadió.

En cuanto a Martín Cauteruccio, goleador de Sporting Cristal con 18 tantos en lo que va de la temporada –14 por Liga 1 y tres por Copa Libertadores–, el volante habló de lo clave que es tener a un jugador de su experiencia. “Es un gran tipo. Todos los jugadores del grupo y yo aprendimos mucho de su experiencia y habilidad. Alguien con su experiencia sabe las formas correctas de marcar un gol. Es algo que observamos con mucho cuidado y sorpresa”, opinó.

Finalmente, Gustavo Cazonatti recordó la eliminación de la Copa Libertadores y puso el ojo en el cruce de este domingo con Universitario de Deportes, donde estará en juego gran parte del Torneo Apertura. “Luchamos, pero no pudimos llegar más lejos en la Libertadores. Y aun así fuimos exaltados por nuestra afición, lo que nos hizo aún más fuertes. Queremos y daremos la vida en el campo por el título peruano que el club no gana desde el 2020. Será una buena disputa porque Universitario, vigente campeón, viene fuerte en la pelea”, sentenció.

Gustavo Cazonatti pertenece al Tombense de Brasil.





¿Cuándo juegan Universitario y Sporting Cristal?

Universitario recibirá a Sporting Cristal por la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, donde el que gane estará cada vez más cerca del título. Este compromiso está programado para el domingo 12 de mayo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App.





