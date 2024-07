La derrota por 2-1 en el clásico ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental tuvo consecuencias en Alianza Lima. El club de La Victoria anunció de manera oficial la salida del técnico Alejandro Restrepo, quien fue muy criticado durante todo el año por el sistema empleado y también por el funcionamiento del equipo, algo que no terminaba de convencer a un gran sector de la hinchada blanquiazul. No sacar un resultado favorable en Ate acabó con la poca confianza que se le tenía en tienda victoriana al técnico colombiano, que no consiguió los objetivos que se habían trazado a inicios de temporada, dejando a los íntimos con un saldo irregular en Liga 1 y ningún triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores.

Alejandro Restrepo fue presentado en Alianza Lima a finales de noviembre de 2023, luego de la salida del uruguayo Mauricio Larriera por perder la final frente a la ‘U’. El colombiano llegaba con buenos pergaminos gracias a su gran participación con Deportivo Pereira en la Copa Libertadores de ese año, con el que llegó hasta los cuartos de final del torneo y cayó en esa instancia ante Palmeiras de Brasil. Por esta razón, el estratega llamó la atención del conjunto blanquiazul para que tome las riendas del equipo para este temporada 2024; sin embargo, su aventura por La Victoria se cortó este fin de semana por la derrota en el recinto de Ate.

Los números que deja Restrepo en Alianza

El paso del colombiano por Alianza Lima no fue del todo positivo en cuanto a las estadísticas. En el Torneo Apertura, los blanquiazules ganaron en 11 oportunidades, pero tuvieron seis derrotas que lo dejaron sin posibilidades de pelear por ganar el campeonato, quedando en el cuarto lugar de la tabla de posiciones por detras de Universitario, Sporting Cristal y Melgar. Además, la gran deuda de Alejandro Restrepo fue a nivel internacional, ya que los blanquiazules no pudieron ganar ni un solo encuentro en los seis partidos que disputaron por Copa Libertadores. Si bien los íntimos fueron competitivos con rivales de jerarquía como Cerro Porteño, Colo Colo y Fluminense, algunos errores tanto en defensa como en definición hicieron que no logren avanzar de ronda.

Torneo Partidos Triunfos Empates Derrotas Torneo Apertura 17 11 0 6 Copa Libertadores 6 0 4 2 Torneo Clausura 3 2 0 1 Total 24 11 4 9

Los errores de Alejandro Restrepo

Son varios los factores que terminaron por decidir la salida de Alejandro Restrepo y uno de ellos es que siempre perdió con rivales directos en Liga 1. Alianza Lima no pudo vencer en los clásicos a Universitario de Deportes y también cayó cuando enfrentó a Sporting Cristal y Melgar en el Apertura, y esto ha sido una de las cosas más criticadas al técnico colombiano porque falló en momentos clave. Por otro lado, también ocurrió lo mismo en Copa Libertadores al no poder sacar triunfos en Matute contra Cerro Porteño y Colo Colo, conjuntos que también peleaban por clasificar a cuartos de final del torneo y que los íntimos no consigueron derrotar dificultando sus chances en la fase de grupos.

Alejandro Restrepo tampoco pudo darle vuelta al tema de la altura, ya que solo ganó uno de los cinco partidos que disputó en estas condiciones. Alianza Lima solo pudo vencer a Sport Huancayo en la fecha 15 del Apertura y cayó frente al ADT, Cienciano, Melgar y Cusco FC. El colombiano quedó en deuda en esta asignación, que le costó no poder pelear por el primer torneo del año hasta el final. Asimismo, hay otro tema pendiente que fue el potenciar a varios jugadores que nunca llegaron a mostrar su mejor nivel con camiseta blanquiazul. Jhamir D’Arrigo, Cristian Neira, Marco Huamán o Franco Zanelatto son algunos de los elementos que no terminaron que destacar con el colombiano, aunque bajo su dirección Carlos Zambrano pudo recuperar su mejor nivel y volver a la Selección Peruana.

Alejandro Restrepo. (Foto: Getty Images)

El clásico le costó caro

La salida de Alejandro Restrepo se terminó de resolver por lo sucedido en el clásico ante Universitario. Después de haber jugado con un sistema 3-5-2 durante toda la temporada, el colombiano modificó sorpresivamente su alineación pasando a jugar con línea de cuatro defensores, haciendo que los cremas se adueñen del partido en el primer tiempo. Al ver que su experimento no funcionó, el estratega volvió a su idea principal y a partir de ello se puso en ventaja con un autogol de Andy Polo; sin embargo, no supieron sostener el 1-0 a favor y los de Ate voltearon el encuentro sobre el final con tantos del ‘Tunche’ Rivera y Carlos Zambrano en contra.

Luego de confirmar que el técnico no va más, todo hace indicar que Alianza Lima tendrá un entrenador interino para este martes 30 de julio ante Unión Comercio y el elegido sería Diego Ortiz, según pudo conocer Depor. El entrenador de la Sub-17 blanquiazul se encargó de los entrenamientos del primer equipo luego del clásico y podría estar en el banquillo para el duelo por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los íntimos tendrán que pasar rápido la página del clásico y sacar los tres puntos en Matute para mantense en la pelea por el campeonato, mientras que la dirigencia trabaja para encuentrar un nuevo estratega que pueda revertir la situación.





