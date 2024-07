Con la llegada del DT Jorge Fossati, uno de los futbolistas que perdió su sitio en la Selección Peruana es Miguel Trauco. El exjugador de Universitario de Deportes no convenció al técnico uruguayo en los amistosos de marzo ante Nicaragua y República Dominicana y -también por su poca continuidad en Brasil- no lo volvió a tomar en cuenta en la Bicolor. Tras quedar fuera de la lista de la Copa América 2024 (quedamos en el último lugar del grupo A), el futbolista que pasó también por Flamengo y Saint-Étienne de Francia comenzó a tener más regularidad en el Criciumá y el último miércoles anotó en el empate 1-1 de su equipo ante Fortaleza por la Serie A brasileña.

Perú tuvo una opaca participación en el torneo que se disputó en Estados Unidos, evidenciando una clara falta de juego asociado en el mediocampo y también de alternativas desde el banco de suplentes. Por esta razón, aparece el nombre de Miguel Trauco, que si bien juega desde ya muchos años como lateral izquierdo, inició su carrera jugando como volante y -por características- podría cubrir el lugar de Yoshimar Yotún, que se lesionó de la rodilla en abril jugando con Sporting Cristal y no volverá a los terrenos de juego hasta el próximo año. Depor se contactó con tres entrenadores nacionales, quienes hablaron sobre las opciones que tiene el ‘Genio’ para meterse en la medular del esquema de Jorge Fossatti y qué podría aportarle a la blanquirroja de cara a las Eliminatorias.

Miguel Trauco. (Foto: Selección Peruana)

Hablan los técnicos

El entrenador Javier Arce tuvo a Miguel Trauco en Unión Comercio, primero cuando era parte del cuerpo técnico del ‘Diamante’ Uribe y luego cuando tomó la dirección del equipo años después. El estratega contó cómo fueron sus inicios en el ‘Poderoso del Altomayo’. “Cuando estuve en Unión Comercio, Miguel Trauco era un ‘10′ y jugó bastante tiempo ahí, de enganche. Quien lo coloca de lateral por características, por manejo y por el perfil fue Julio César Uribe; yo trabajaba con él en 2011″, dijo.

Además, el extécnico de Deportivo Binacional comentó que “es un jugador que si fue por naturaleza un enganche, creo que puede regresar ahí, el puesto ya lo conoce. Sabe cómo se manejan los jugadores en esa posición. Creo que sufriría un proceso de adaptación, pero creo que puede lograr recuperar aquellos años del 2011 cuando él fue un enganche . Yo regreso a Unión Comercio el 2013 ya como técnico y él ya estaba bien posicionado como lateral izquierdo”.

“Es un jugador talentoso, no se ciñe sobre los recorridos o sobre el esfuerzo físico. Él toda la vida sostuvo su rendimiento a través de la parte técnica y su cualidad futbolística, que no todos lo tienen. Yo creo que se puede adaptar, pero va depender también del universo de jugadores que haya en ese momento de buen nivel para ocupar un lugar en la selección. Cada jugador tiene que conseguir su espacio a través del rendimiento en sus clubes y ahí serán valorados por el cuerpo técnico”, explicó.

Por otro lado, el exfutbolista y entrenador Roberto Arrelucea señaló que “primero hay que definir a qué quiere jugar la selección. De acuerdo a eso deben ser los llamados y también hay que analizar los rivales. Cada partido son diferentes equipos con diferentes virtudes y defectos. Sobre Miguel Trauco, no sé si tenga el ida y vuelta de Yotún. Sí tiene buena visión periférica y pase largo , pero para quién. Antes los hacía para Paolo (Guerrero) cuando estaba entero. El problema es que hasta (Gianluca) Lapadula ha bajado y no es el que llegó al Perú. A mí me preocupa el recambio generacional. Ojalá que (Jorge Fossati) consiga el funcionamiento colectivo de acuerdo al sistema que quiera utilizar”, indicó.

Mientras que el estratega nacional, Orlando Lavalle, aseguró que Miguel Trauco podría hacer un buen trabajo en el mediocampo de la Bicolor. “Definitivamente, Trauco lo ha demostrado. Tiene buen pie. El juego largo a la espalda de los defensas y sus cambios de frente son importantes . Pero al margen de lo que Trauco pueda hacer, hay que buscar las otras alternativas y si son más jóvenes con mayor razón, no podemos encasillarnos con un solo futbolista”, indicó.





