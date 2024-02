Alianza Lima ya viene alistando un once para enfrentar a Comerciantes Unidos en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la fecha 5 de la Liga 1 y, para dicho encuentro, Alejandro Restrepo contará con las reincorporaciones de Franco Saravia y Jiovany Ramos, quienes tienen amplias chances de ir desde el arranque. Asimismo, más allá de haber utilizado un nuevo sistema en su último triunfo en Tarapoto, se apunta a que retorne a jugar con la línea de tres este fin de semana, el sistema predilecto del entrenador. Por otro lado, Depor pudo conocer que Christian Neira será presentado como nuevo jugador íntimo en días de esta semana.

El plan en marcha

Si bien hasta el momento el cuadro íntimo viene haciendo trabajos de intensidad, fuerza y todavía no se ha trabajado en fútbol, se pudo conocer que la intención del entrenador es no variar mucho con respecto al último once, aunque sí regresar a su sistema madre de 3-5-2 considerando que juega de local y que es la estructura que busca afianzar. Para dicho encuentro, el entrenador colombiano podrá recuperar a Jiovany Ramos en la línea de tres y también a Franco Saravia en la portería.

Por tanto, de no mediar inconveniente, el once sería con Saravia; Ramos, Garcés, Freytes; Serna, Arregui, Cabellos, Rodríguez, Lagos; Waterman y Barcos. Por otro lado, se evalúa que Yordi Vílchez pueda entrar a la nómina de convocados, pero en estos últimos dos días ha el defensor central ha continuado entrenando diferenciado frente al resto del equipo debido a que sigue con molestias musculares. Como se recuerda, el futbolista no pudo ser convocado ante Universitario ni Unión Comercio y tampoco ha sumado minutos en lo que va del campeonato.

El ‘Ruso’ en La Victoria

Alianza Lima sumará a un nuevo integrante a su plantel luego de poder hacer oficial la contratación de Christian ‘Ruso’ Neira. Según pudo conocer Depor, el futbolista de 23 años será presentado en días de esta semana luego de que se solucionara los problemas contractuales con Unión Comercio, club que alegaba que el futbolista no podía firmar por otro equipo porque contaba con contrato hasta el 2025.

Sin embargo, finalmente, se tuvo que recurrir a la Cámara de Conciliación y Disputa de la FPF para argumentar que hubo irregularidades en dicho vínculo y Neira llegará en condición de jugador libre a Alianza Lima y cumplirá la labor de volante de creación, aunque también puede jugar de interior en el sistema del estratega colombiano.

Considerando el fichaje de Neira, Alianza Lima ha sumado once fichajes este año : Marco Huamán, Renzo Garcés, Catriel Cabellos, Juan Pablo Freytes, Jiovany Ramos, Cecilio Waterman, Jhamir D’Arrigo, Christian Neira, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez y Kevin Serna. Por su parte, el ‘Ruso’ continúa asistiendo a diario a EGB de Lurín, pero entrena aparte y fuera del horario del equipo íntimo hasta ser oficializado.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO