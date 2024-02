En los últimos días, los temas relacionados a Universitario de Deportes y a Alianza Lima no han sido solo deportivos. Y es que, el último sábado, un enfrentamiento entre barristas de ambas instituciones, ocasionó que cuatro personas sean heridas (dos de estas, menores de edad) en Santa Anita. En medio de ese difícil panorama, los representantes de la institución merengue, blanquiazul, de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se reunieron -este martes- para frenar la violencia que existe alrededor de nuestro balompié.

En ese sentido, la institución victoriana estuvo representada por Diego Guerrero (gerente legal), Francisco Álvarez (abogado) y Bruno Marioni (director deportivo), mientras que los estudiantiles se hicieron presentes con Jean Ferrari (administrador provisional) y Franco Velazco (asesor legal). Asimismo, Sabrina Martín representó a la FPF y Guillermo Villanueva a Liga 1.

Luego de algunas horas de reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó que se cerrarán las tribunas populares para los próximos partidos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, como medida principal para combatir la violencia entre barristas. Con relación a los de Fabián Bustos, no podrán usar el sector norte ante Sport Huancayo, mientras que los de Alejandro Restrepo no usarían sur ante Comerciantes Unidos.

Tras ello, los representantes de la institución blanquiazul no firmaron el acta y Francisco Álvarez (abogado del club), explicó los motivos en Latina Deportes: “Alianza Lima no acepta tener responsabilidad por los hechos que se han producido en el marco de un encuentro deportivo del club Universitario de Deportes. Esta medida afecta no solo en lo económico, sino también en lo institucional. El club se ve involucrado en una sanción que no tiene conexión directa, indirecta, ni tampoco ha sido promovido por algún integrante de la institución”.

En esa misma línea, Francisco Álvarez exhortó al Gobierno a que continúe trabajando en una solución viable para que los equipos que militan en el fútbol peruano dejen de verse afectados por los casos de violencia que se generan con el pretexto de una rivalidad entre dos o más clubes.

“Ellos tienen que ver cómo van a viabilizar esta decisión, es su responsabilidad. Esa respuesta la tiene que dar el presidente del Consejo de Ministros. Una cosa es decidir, otra cosa es darle viabilidad jurídica”, agregó el vocero de la escuadra de La Victoria tras la reunión sostenida con el Ejecutivo.

¿Qué se le viene a Universitario y Alianza Lima?

Más allá de las medidas que las autoridades del Ejecutivo tomaron para neutralizar la violencia en los escenarios deportivos, Universitario y Alianza Lima enfocan su atención en los próximos partidos que afrontarán por la fecha 5 del Torneo Apertura. Los cremas son líderes con 12 puntos y les tocará salir de Lima para visitar a UTC.

El equipo de Fabián Bustos superó 2-0 en la jornada anterior a Melgar y es favorito para quedarse con una nueva victoria. En tanto, el ‘Gavilán’ viene de caer 2-1 ante Alianza Atlético en Sullana y necesita sumar para no complicarse con los últimos lugares de la tabla.

Por su parte, Alianza Lima obtuvo un triunfo 3-1 sobre Unión Comercio (en Tarapoto) y encara su próximo compromiso con el mejor de los ánimos. Los blanquiazules serán locales en Villa El Salvador ante Comerciantes Unidos y están en la obligación de quedarse con los tres puntos para mantenerse cerca de los primeros lugares del Torneo Apertura.

Si bien los blanquiazules son favoritos, el oponente de turno llega dispuesto a dar el gran golpe del Torneo Apertura. Es preciso señalar que los cutervinos llegan al duelo contra los victorianos tras empatar 2-2 con Atlético Grau y es séptimo con siete unidades.





