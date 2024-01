Debut ante los ‘poetas’

En tanto al plano deportivo, Alejandro Restrepo no planifica hacer muchas variantes respecto a lo visto en los dos amistosos internacionales en la Noche y Tarde Blanquiazul; sin embargo, cuenta con una duda en el mediocampo pues Adrián Arregui no está al 100% físicamente y su titularidad no está confirmada. Depor pudo conocer que el jugador sí sumará minutos, pero podría no arrancar. En su lugar, Jesús Castillo serviría de ‘6′ para ser el candado del mediocampo y estaría acompañado de Catriel Cabellos y Sebastián Rodríguez, quien debutaría como titular por primera vez.

Por el resto del once, no habrá mayores sorpresas de lo que ya se ha visto y una posible alineación sería con Franco Saravía; Jiovany Ramos, Aldair Fuentes, Juan Pablo Freytes; Kevin Serna, Adrián Arregui o Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez o Jesús Castillo, Catriel Cabellos, Ricardo Lagos; Cecilio Waterman y Hernán Barcos. En tanto a Arregui, la información es que lo esperarán hasta último momento para ver si es que será desde la partida. Asimismo, quien podría sumarse a la nómina de convocados es Renzo Garcés, quien no ha venido siendo considerado debido a una lesión facial.

En tanto a las bajas, Alianza Lima presenta dos obligatorias: Ángelo Campos y Pablo Sabbag. Sobre el primero, se conoce que la sanción será hasta la fecha 4 de la Liga 1 2024, es decir, también se perderá el clásico ante Universitario de Deportes. Mientras que, en tanto al ‘Jeque’, continúa disputando la Copa de Asia con Siria y jugará los octavos de final este 31 de enero, por lo que, hasta el momento, se perderá la fecha 1 y 2 del torneo. En caso de que su selección continúe avanzando en dicho certamen, su estadía en Arabia se prolongará.

La situación de Néstor Bonillo

La llegada de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de Chile ha afectado directamente a la estructura deportiva de Alianza Lima liderada por Néstor Bonillo. Como se recuerda, el argentino se ha desempeñado como preparador físico del ‘Tigre’ durante muchos años y, luego de su salida de la selección peruana, se encargó de ser asesor externo de Alianza Lima para trabajar directamente con el exadministrador José Sabogal. Sin embargo, luego pasó a ser asesor de Planeamiento Deportivo del club y liderar dicha área teniendo a Bruno Marioni (fútbol profesional) y José Bellin (fútbol de menores) bajo su cargo.

Depor pudo conocer que Bonillo tomó la decisión de seguir los pasos del ‘Tigre’ e irse a trabajar con él a la selección de Chile, por lo que no seguirá ejerciendo las mismas funciones como cabeza del área deportiva de Alianza Lima. De momento, todo lo que tenga que ver con el primer equipo y decisiones deportivas a nivel club recaerían sobre Bruno Marioni, quien goza de su confianza.

