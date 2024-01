Durante las últimas horas, la noticia de la salida de Bryan Reyna de Alianza Lima a Belgrano de Córdoba remeció el mercado de pases a pocas horas para que inicie la Liga 1 2024. Sin embargo, el extremo de 25 años no fue el único futbolista peruano tentado por el ‘Pirata’, ya que semanas atrás estuvieron detrás de Joao Grimaldo. Incluso, ya existía un acuerdo de palabra con Sporting Cristal y todo estaba encaminado para que el canterano ‘celeste’ tenga su primera experiencia en el extranjero. Finalmente él decidió quedarse en el Rímac, con el objetivo de esperar una mejor propuesta desde lo deportivo y dar el salto a Europa.

Así pues, en diálogo con el programa Desmarcados, Pablo Ocampo, periodista que cubre al cuadro cordobés, explicó cómo se dio la negociación con los rimenses, donde incluso desde Argentina se hablaba de un monto fijo para comprar el 80 % del pase de Joao: una cifra cercana a los 2 millones de dólares. El atacante de 20 años prefirió ser paciente, jugar la Copa Libertadores con Sporting Cristal, no alejarse de la Selección Peruana en un año clave con la llegada de Jorge Fossati y no acelerar su transferencia al exterior.

“Lo de Grimaldo se truncó porque el jugador decidió no venir. Había un acuerdo de palabra. Se habló aquí en Córdoba que Belgrano ofreció por la ficha del jugador, un 80 %, cerca de 2 millones de dólares. Pero Grimaldo decidió no venir a Argentina, ya estaba acordado con las partes. Finalmente el futbolista, que es el último que toma la decisión, decidió que no porque quería una oportunidad en Europa”, sostuvo el citado periodista.

Joao Grimaldo cerró la temporada 2023 siendo elegido el mejor futbolista joven de la Liga 1, clave en los momentos donde Sporting Cristal necesitó competir y, pese a su bajón en el Torneo Clausura, demostró que tiene condiciones para ganarse un lugar en la ‘Blanquirroja’ –la Copa América 2024 será un reto importante para convencer a Jorge Fossati–. En cuanto a números, disputó un total de 43 compromisos –contabilizando Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana–, marcando ocho goles y sirviendo seis asistencias.

Por otro lado, respecto a Bryan Reyna, Pablo Ocampo señaló que, ante la caída del fichaje de ‘Grima’, el futbolista de Alianza Lima surgió como una posibilidad más factible debido a su edad y a que ya había completado gran parte de su etapa formativa. Con 25 años y siendo llamado últimamente a la Selección Peruana, Belgrano no tardó en iniciar las tratativas para cerrar su fichaje en el menor tiempo posible. El ‘Pirata’ piensa tener un proyecto a corto plazo con él, ya que si la ‘rompe’ en la Liga Argentina y suma minutos importantes en las Eliminatorias con la ‘Bicolor’, podría darse una futura venta.

“Lo de Reyna era la opción. Reyna es un futbolista más formado, tiene 25 años. Venir a la Liga Argentina, es más física, más roce, más potencia que en el resto de América. Se decidió traer a un jugador formado, y es una gran apuesta que hace Belgrano. Piensan que es una posibilidad que es un negocio a futuro en el corto plazo, tomando en cuenta que es un jugador que tiene exposición internacional. Es un futbolista que seguramente va a jugar Eliminatorias, Copa América, es un jugador reconocido a nivel continental”, acotó.

Reyna se marcha de Alianza Lima habiendo disputado un total de 32 compromisos oficiales –entre Liga 1 y Copa Libertadores–, en donde marcó cuatro goles y sirvió dos asistencias. A pesar de que llegó con bombos y platillos por su destacada actuación en la Academia Cantolao en el 2022, la misma que lo llevó a ser considerado en la Selección Peruana durante el proceso de Juan Reynoso, solo dejó algunos destellos en La Victoria y nunca consolidó lo poco que insinuó dentro del terreno de juego.

Joao Grimaldo está disputando su quinta temporada en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de perder por 1-0 ante Barcelona SC en un amistoso internacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 27 de enero desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Posteriormente, los dirigidos por Enderson Moreira tendrán un difícil reto ante Sport Boys por la segunda jornada. Este encuentro está pactado para el domingo 4 de febrero desde las 4:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar. La ‘Misilera’ se ha reforzado bien y buscará dar el golpe sobre la mesa ante los ‘cerveceros’.





