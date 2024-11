Los rostros de los hinchas en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva lo dijeron todo. No hizo falta una mayor interpretación para descifrar lo que pasó por esas cabezas en aquel momento. Alianza Lima cayó por 2-1 ante Cusco FC y dejó pasar la oportunidad de ganar el Torneo Clausura para así forzar la definición de la Liga 1 Te Apuesto hasta los play-offs, incluso con el panorama a favor tras el empate entre Universitario y Los Chankas. Por segundo año consecutivo, los blanquiazules no solo perdieron la posibilidad de levantar el título, sino que otra vez lo hicieron en su propia casa. Mientras tanto, a miles de kilómetros en Andahuaylas, su compadre se proclamó bicampeón en su centenario.

La hinchada quedó disconforme con los jugadores de Alianza Lima tras perder con Cusco FC. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Reestructuración fallida

Alianza Lima hizo una gran inversión a inicios de año y se preparó para revertir la mala imagen que dejó el club al perder la final de 2023 frente a la ‘U’ –el traspié fue deportivo e institucional, tomando en cuenta el papelón por el apagón en Matute–. La restructuración fue tan grande que además de prescindir de los servicios de Mauricio Larriera, 16 futbolistas no continuaron más en el plantel de cara a la temporada 2024. Asimismo, José Bellina fue removido de su cargo de gerente deportivo y se enfocó más en trabajar con las divisiones menores.

De esta manera, la elección del nuevo comando técnico y la conformación de la plantilla estuvo a cargo de dos personas: Néstor Bonillo, asesor de Planeamiento Deportivo, y Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional. Así fue como se gestó la llegada de Alejandro Restrepo para ponerse el buzo que dejó vacante Larriera, además de cerrarse la purga de los elementos que esta nueva área deportiva consideró que estaban lejos de los lineamientos de la institución.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Alianza Lima empezara a tambalear en sus ideales. En primer lugar, luego de que Ricardo Gareca fuera elegido como nuevo entrenador de Chile, Néstor Bonillo se fue con él para sumarse a su comando técnico a mediados de enero. “He asumido un rol diferente porque el asesoramiento no era una función muy común. Se planteó una situación en función de que yo pertenezco al comando técnico de Gareca y sabíamos perfectamente que si aparecía una oportunidad de trabajo, yo iba a seguir los pasos del comando técnico de Gareca, entonces la función de asesoramiento entraba dentro de ese perfil de posibilidades”, se justificó el argentino.

Néstor Bonillo fue asesor de Planeamiento Deportivo de Alianza Lima. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Desde lo deportivo, el arranque en el Torneo Apertura fue muy turbulento y los resultados no respaldaron el trabajo de Restrepo, con cuatro derrotas en las ocho primeras jornadas, incluyendo la caía por 1-0 en el clásico ante Universitario. Ya a inicios de marzo las cosas no andaban bien, lo que derivó en la primera incongruencia por parte de Bruno Marioni. La lesión de Yordi Vílchez trastocó el plantel y el director de Fútbol Profesional recurrió a Carlos Zambrano, quien en un principio había sido separado con la intención de buscarle otro club. “Él puede seguir su carrera en el extranjero o en otro club del fútbol peruano”, había dicho Marioni en febrero.

Con el correr de los meses, por más que Restrepo fue corrigiendo algunos errores que cometió al momento de armar su alineación titular, como poner a Kevin Serna como carrilero en lugar de segundo delantero, su reacción fue muy tardía y los puntos que dejó en el camino lo distanciaron de la pelea por el Apertura, que finalmente se lo terminó llevando Universitario. Por si fuera poco, el balance en la Copa Libertadores quedó en rojo: últimos en el Grupo A con cuatro puntos, producto de cuatro empates, dos derrotas y ningún triunfo.

Alejandro Restrepo dirigió 26 partidos en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Un año más para el olvido

Por más que los cuestionamientos continuaron alrededor de Alejandro Restrepo, recibió el respaldo para el segundo semestre de la temporada y se mantuvo para afrontar el Torneo Clausura. No obstante, el colombiano ya arrastraba un rechazo generalizado desde hace meses y una nueva derrota en el clásico, esta vez por 2-1 en el Estadio Monumental, condenó su salida. El certamen recién entraba en su cuarta jornada y Alianza Lima ya no tenía entrenador, algo que ya había ocurrido en 2023 cuando en julio despidieron a Guillermo Salas para la posterior llegada de Mauricio Larriera.

En medio de todo eso, Bruno Marioni presentó su carta de renuncia y Alianza Lima no la aceptó. De esta manera, el argentino se encargó de elegir al reemplazante de Restrepo y apuntó al nombre de Cristian Díaz. Todo ya estaba cerrado e incluso el entrenador de 48 años dejó su cargo en Deportivo Morón para estar libre, lo que le permitió firmar por los blanquiazules; sin embargo, en un cambio motivado por la presión mediática, en La Victoria decidieron romper el vínculo de manera unilateral y eso abrió una demanda que hasta la fecha sigue su curso.

“Yo con él no me hablaba hace 20 años. Luego no tuvo contacto, hasta ahora. Esa es nuestra relación (...) Cada vez que hablamos de una negociación, hablamos de contratos y montos. En esta, se ha dado una particularidad y hemos decidido frenar esta situación porque nuestra área legal nos los pidió al generarse situaciones externas A partir de eso frenamos esta contratación y que nuestra área legal continúe la conversación con el entorno de Díaz. Me gustaría resolver esto de la mejor manera”, dijo Marioni sobre este polémico caso.

Bruno Marioni todavía tenía contrato hasta finales de 2025, pero fue cesado de su cargo. (Foto: Alianza Lima)

Con todo eso y un breve interinato de Diego Ortiz, en Alianza Lima eligieron a Mariano Soso y este hizo su debut oficial en la fecha 6 ante ADT, con un empate sin goles en Matute. Aunque en sus primeros seis partidos consiguió cuatro triunfos y dos igualdades, el argentino logró recuperar la punta del Torneo Clausura antes del receso por las Eliminatorias en septiembre. Lamentablemente para los intereses victorianos, cuando se reanudó el campeonato muchos rendimientos individuales bajaron y, por más que el fichaje de Paolo Guerrero trató de darle un plus a la ofensiva del equipo, la caída ante Atlético Grau en Sullana (1-0) y el 0-0 con Melgar en Lima, fueron resultados que a la larga pesaron en la definición de la Liga 1.

Ahora que se concretó el título de Universitario y nuevamente Alianza Lima quedó a la deriva, hay un dato que es muy revelador y refleja las dificultades que pasó el equipo ‘íntimo’ a lo largo del año: en sus duelos directos contra los otros siete clubes que clasificaron a torneos internacionales, es decir, los ubicados entre el primer y octavo puesto, solo pudo ganar dos de 14 encuentros; a Cienciano y a Atlético Grau de local. Si tomamos en cuenta que sus rivales directos sí puntuaron ante estos equipos, podemos inferir que el campeonato no lo perdieron solo por no poderle ganar a Cusco FC, pues el análisis va más allá de la última fecha del Clausura.

La involución de Alianza Lima ha sido muy notoria a lo largo de los últimos meses, ya que estamos hablando de un equipo que pasó de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, a tener que afrontarla desde la Fase 1 en 2025, algo que cambia por completo la planificación para el próximo año, tanto en lo deportivo como desde el calendario. Este último lunes se anunció la salida de Bruno Marioni como director de Fútbol Profesional, pero seguramente no será la única persona que se marche de La Victoria. ¿Mariano Soso le seguirá sus pasos o le darán una nueva oportunidad para el año que viene?

Rival De local De visita Universitario Alianza Lima 0-1 Universitario Universitario 2-1 Alianza Lima Sporting Cristal Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Melgar Alianza Lima 1-1 Melgar Melgar 1-0 Alianza Lima Cusco FC Alianza Lima 1-2 Cusco FC Cusco FC 3-0 Alianza Lima Cienciano Alianza Lima 3-0 Cienciano Cienciano 2-1 Alianza Lima Atlético Grau Alianza Lima 2-0 Atlético Grau Atlético Grau 1-0 Alianza Lima ADT Alianza Lima 0-0 ADT ADT 2-0 Alianza Lima

Los resultados de Alianza Lima contra los ocho mejores de la Liga 1 2024.

Mariano Soso tiene contrato con Alianza Lima hasta mediados de 2025. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cómo se conformaría el plantel para el 2025?

Mientras que las próximas horas serán cruciales para que en la interna de Alianza Lima definan la continuidad de Mariano Soso, quien todavía tiene contrato hasta mediados de 2025, la conformación del plantel también es otra de las interrogantes pensando en la próxima temporada. En cuanto a los futbolistas que ya terminan su contrato, son 11 en total: Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Aldair Fuentes, Gonzalo Aguirre, Catriel Cabellos, Pablo Sabbag, Franco Zanelatto, Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

De los nombres anteriormente mencionados, existe la predisposición para entablar un diálogo y que se concrete las renovaciones del ‘Káiser’ y el ‘Pirata’. Por otro lado, los panameños Ramos y Waterman no seguirían en el equipo, lo mismo que Arregui, el ‘Bigote’, Sabbag y Fuentes. En cuanto a ‘Zane’, su permanencia está en evaluación. En lo que respecta a Cabellos y Aguirre, ambos terminan sus cesiones y tendrán que volver a Racing Club y Nueva Chicago, respectivamente; eso sí, existe una opción de compra por Gonzalo, pero todavía no está definido que la hagan efectiva.

Hernán Barcos marcó 16 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, los futbolistas que todavía tienen contrato se dividen en tres grupos: los que culminan a finales de 2025 (Ángelo Campos, Ángel de la Cruz, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Axel Moyano, Bassco Soyer, Paolo Guerrero y Víctor Guzmán), de 2026 (Franco Saravia, Marco Huamán, Jesús Castillo, Cristian Neira y Kevin Quevedo) y de 2027 (Juan Pablo Freytes, Erick Noriega, Jhamir D’Arrigo y Matías Succar). Hay que tomar en cuenta que esto no significa que el próximo año seguirán en Alianza Lima, ya que el rendimiento deportivo que tuvieron en 2024 influirá directamente en las decisiones que se tomen sobre sus nombres. Asimismo, el reemplazante de Bruno Mariano también deberá hacer una análisis exhaustivo del plantel que heredará de su predecesor.

Finalmente, hay algunos posibles fichajes que ya fueron contactados por el cuadro blanquiazul. Según pudo conocer Depor, Jean Pierre Archimbaud llegó a un acuerdo verbal y sería la primera contratación en ser anunciada apenas estampe su firma. El volante tuvo un gran año en Melgar al marcar 12 goles y volvería al club donde hizo parte de su etapa formativa. Entre tanto, hay conversaciones abiertas con el portero colombiano Aldair Quintana y el delantero argentino Gaspar Gentile; ojo, la contratación de este último se hará realidad siempre y cuando se concrete su nacionalización para que no ocupe plaza de extranjero.

Futbolista Edad Contrato vigente hasta Ángelo Campos 31 años Diciembre de 2025 Franco Saravia 25 años Diciembre de 2026 Ángel de la Cruz 22 años Diciembre de 2025 Juan Pablo Freytes 24 años Diciembre de 2027 Renzo Garcés 28 años Diciembre de 2025 Erick Noriega 23 años Diciembre de 2027 Carlos Zambrano 35 años Diciembre de 2024 Jiovany Ramos 27 años Diciembre de 2024 Ricardo Lagos 28 años Diciembre de 2025 Marco Huamán 22 años Diciembre de 2026 Sebastián Rodríguez 32 años Diciembre de 2024 Jesús Castillo 28 años Diciembre de 2026 Adrián Arregui 32 años Diciembre de 2024 Axel Moyano 23 años Diciembre de 2025 Aldair Fuentes 26 años Diciembre de 2024 Catriel Cabellos 20 años Diciembre de 2024 Gonzalo Aguirre 21 años Diciembre de 2024 Cristian Neira 23 años Diciembre de 2026 Bassco Soyer 18 años Diciembre de 2025 Jhamir D’Arrigo 24 años Diciembre de 2027 Franco Zanelatto 24 años Diciembre de 2024 Kevin Quevedo 27 años Diciembre de 2026 Pablo Sabbag 27 años Diciembre de 2024 Matías Succar 25 años Diciembre de 2027 Cecilio Waterman 33 años Diciembre de 2024 Hernán Barcos 40 años Diciembre de 2024 Paolo Guerrero 40 años Diciembre de 2025 Víctor Guzmán 18 años Diciembre de 2025

Los detalles de los contratos del plantel de Alianza Lima.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2025. (Foto: Liga 1)





