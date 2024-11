Se respira tensión y frustración en la atmósfera de Alianza Lima. Y no es para menos: el último domingo, a las 3 pm, el hincha blanquiazul tenía una expectiva distinta con el equipo de Mariano Soso. Se sabía que dependían de lo que iba a pasar entre Los Chankas y Universitario en Andahuaylas, pero también de lo que iban a proponer contra Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. En casa. Al final, la ‘12′ -como siempre- acompañó, pero la deuda estuvo en el terreno de juego: el equipo perdió 2-1 contra el conjunto imperial. Pero también perdió el Torneo Clausura y, por ende, la chance de llegar a los play offs. Entonces, el ‘compadre’ logró el bicampeonato y desde Matute ya comenzaron a trabajar en lo que será el proyecto deportivo 2025.

Por lo pronto, Depor conoció que Bruno Marioni no va más como director de Fútbol Profesional de Alianza Lima. Es más, ya la conversación entre las partes se dio y todo se definió por mutuo acuerdo (el argentino tenía contrato con los victorianos hasta diciembre del próximo año). La decisión fue tomada por el Fondo Blanquiazul, encabezada por Jorge Zúñiga. El desenlace de los íntimos para esta temporada fue ocupar el cuarto lugar de la tabla acumulada y así clasificó como Perú 4 a la Copa Libertadores; es decir, participará en el torneo desde la fase 1.

Sin duda, fue un año discreto para los íntimos. Por ejemplo, se despidieron de Copa Libertadores en fase de grupos y tampoco alcanzaron un espacio para los play offs de la Sudamericana. En la Liga 1, la historia es conocida: el equipo no se encontró ni bajo la filosofía de Alejandro Restrepo y, por lo visto en este último tramo, tampoco con Mariano Soso. Obvio, la lupa aparece sobre Marioni, quien tomó decisiones directas en el armado del plantel -junto a Néstor Bonillo- y que asumía en Matute, por primera vez, un rol directriz.

Entonces, también hay una responsabilidad en quienes desde las altas esferas apostaron por el extécnico de Pumas, Tepatitlán y Venados en México. ¿Qué es lo que se viene? La elección de su reemplazante y ver qué rostros nuevos aparecen en el equipo del pueblo. Y, claro, quiénes se mantienen.

A propósito de este último detalle, Hernán Barcos -quien terminó contrato con los íntimos- tomó la palabra tras la caída con Cusco FC y mencionó lo siguiente en el estadio Alejandro Villanueva: “Con dolor, que siga creyendo en Alianza (mensaje a la hinchada). No sabemos quién se queda, quién se va o quién sigue. El hincha es de Alianza y la gente debe valorizar al grupo que le toque. Si uno se pone a ver para atrás, hay muchas cosas que podríamos mejorar. Hoy no podemos hacer nada. Hay que mirar lo que fallamos para no volver a hacerlo”.

¿Mariano Soso se queda?

Mariano Soso fue otro de los que habló, y lo hizo en conferencia de prensa. El estratega argentino también se refirió a su continuidad con el buzo blanquiazul: “Tengo vínculo contractual, lo que está en juego de ambas partes, es ver qué dirección se pretende dar de cara al 2025, y si hay acuerdo en relación a eso. A pesar de este dolor, entiendo que hay puntos que son valiosos en este período que estuvimos...”

“... Cuando hablo de esa dirección, me refiero a qué voluntad política existe para continuar desarrollando un proyecto y que autonomía e independencia tiene el entrenador de cara a la toma de decisiones″, añadió el exguía de Melgar, Sporting Cristal y Real Garcilaso. Por lo pronto, este es el panorama que hay en La Victoria.

¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidas para su participación en la Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal , que terminó a solo tres unidades de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros llegaron al tercer lugar en el acumulado y ocuparán la casilla de Perú 3, participando en la fase 2 del certamen internacional. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará la fase previa del torneo. Es importante mencionar que esta llave será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1





