Alianza Lima: el análisis de Pablo Bengoechea tras la derrota ante Melgar 

Alianza Lima no pudo con Melgar en su visita a Arequipa y tras caer 2-0 puso en riesgo el liderato del Torneo Apertura. Pablo Bengoechea analizó la derrota en conferencia de prensa y seguró que se equivocó en la alineación inicial.

"Es de las pocas funciones que tengo yo. Yo soy el técnico y tengo que elegir quiénes juegan. Yo creí que para este partido los que empezaron jugando eran los que estaban en condiciones. El fútbol es un juego. A veces uno acierta y aveces el resultado es negativo", comentó el uruguayo.



“Nosotros planteamos un primer tiempo donde pensamos que el rival iba a salir a buscar su gol. Considero que no nos crearon situaciones. El gol viene de un error nuestro, de una falta frontal que no fue y las faltas frontales normalmente no son muy difíciles de defender”, agregó Bengoechea .

Sobre el segundo tanto que recibió a Alianza Lima , comentó: “En el segundo gol viene de cosas que también trabajamos, pero no alcanzó. Melgar siempre hace lo mismo cuando juega de local. Saca rápido en los saques de banda. Nos agarraron distraídos en esa jugada y eso le dio oportunidad a Arce para anotar el segundo gol”.

"En el primer tiempo fue un partido sin ocasiones para ninguno de los dos. En el segundo Alianza Lima tuvo la pelota, pero no generó ocasiones de gol y el rival tuvo algunas ocasión en algún contragolpe cuando despejaba largo. Eso vi yo", finalizó.