El 30 de noviembre, Andrés Andrade confirmó uno de los rumores que sonaban en las pasillos del estadio Alejandro Villanueva. A través de su cuenta oficial de Instagram, el ‘Rifle’ confirmó su salida de Alianza Lima, club que defendió durante la temporada 2023. Si bien el mediocampista fue uno de los titulares indiscutibles del club blanquiazul, con el correr de los partidos fue decayendo y, para colmo, una grave lesión lo alejó de los terrenos de juego. No obstante, de manera inesperada, el futbolista colombiano rompió el silencio y dio detalles de su abrupto adiós al elenco de La Victoria y señaló que no recibió el apoyo esperado por parte de la institución íntima. Además, habló sobre su futuro y confirmó que existen opciones en su país, Colombia.

En diálogo con ESPN, el volante cafetero habló sobre lo que fue su llegada al conjunto victoriano, donde lamentablemente no vivió su mejor etapa futbolística. Si bien la recuperación aún no está completa, el ‘Rifle’ consideraba que se iba a quedar en Alianza Lima hasta culminar su proceso, algo que finalmente no pasó. “Estaba lesionado y creo que debería haber continuado seis meses más para terminar de recuperarme, como pasa en Colombia o Argentina. Lastimosamente la legislación de Perú no es así y eso nos jugó una mala pasada”, señaló.

“Tuve charlas con directivos y me decían que querían contar conmigo pero esperaban la decisión del cuerpo técnico. Cuando nombran a Alejandro (Restrepo) me quedé tranquilo pero luego me llamaron y me dijeron que no iban a extender el contrato. Después tuve contacto con el profe y me dijo que la decisión estaba tomada, que no podía hacer nada. Nunca me había pasado esto en mi carrera, es la primera lesión importante que tengo y que mi equipo no me respalda en la lesión”, agregó.

Pese a ello, Andrés Andrade confirmó que ofertas no le faltan y aseguró que hay opciones para continuar con su carrera en Colombia: “Las posibilidades son reales, muy grandes. Ahora que terminé busco seguir en mi etapa de recuperación y volver a mi nivel aquí en Colombia. He tenido acercamientos de tres equipos interesantes pero nada concreto todavía. Estamos pensando qué es mejor para mí. Estoy centrado en el lugar donde yo vaya a ser feliz con mi familia, donde pueda jugar y sumar minutos. También quiero competir y ganar títulos”.

Es necesario mencionar que el regreso del ‘Rifle’ está pronosticado para febrero del próximo año, fecha que se tiene muy presente en las negociaciones con sus pretenedientes, teniendo en cuenta que la Liga Bet Play 2024 (Primera División de Colombia) arrancará el último fin de semana de enero.

¿Cuáles fueron las salidas de Alianza Lima?

Alianza Lima no quiere volver a cometer los mismos errores que en 2023 y desde hace varias semanas comenzó a reestructurar la conformación de su plantel para el 2024, con el respaldo de Alejandro Restrepo, director técnico, y Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional. Con este panorama, era evidente que no tardarían en anunciar varias salidas de cara al proyecto deportivo del próximo año.

Además del ya anunciado despido de Mauricio Larriera, estos son los jugadores que ya no seguirán en el cuadro de La Victoria para el año que viene: Ítalo Espinoza, Oswaldo Valenzuela, Edinson Chávez, Aldair Rodríguez, Joao Montoya, Pablo Míguez, Christian Cueva, Josepmir Ballón, Gino Peruzzi y Cristian Benavente.

¿Quiénes son los nuevos fichajes de Alianza Lima?

El primer fichaje que anunció Alianza Lima fue Renzo Garcés. El zaguero central llega proveniente de César Vallejo, donde jugó todo el 2023 como titular, demostrando su velocidad y buena recuperación de balón. En total, sumó 36 partidos en todo el año, incluyendo los seis por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Respecto a minutos, acumuló 3,160′.

El segundo nombre que llegó a La Victoria fue Kevin Serna. El extremo colombiano jugó la última temporada en ADT de Tarma, demostrando gran desequilibrio en el campo y un juego bastante limpio, llegando a sumar solo tres tarjetas amarillas en todo el año. Respecto a sus registros, cabe destacar que en 36 cotejos anotó en seis ocasiones, mientras que en ocho asistió, además alcanzó 3,240 minutos (todos de titular).





