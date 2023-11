Si bien Andrés Andrade comenzó siendo titular en el equipo de Guillermo Salas –cuando el DT nacional todavía estaba en el club–, con el correr de los partidos su rendimiento fue de menos a más y, para colmo, una grave lesión en la rodilla lo marginó por varios meses de los terrenos de juego. Bajo ese contexto, era poco probable que continúe en Alianza Lima para la temporada que viene, algo que el propio futbolista confirmó este jueves a través de su cuenta de Instagram.

El ‘Rifle’ llegó a La Victoria con un gran cartel por su pasado en Atlético Nacional y algunas convocatorias en la Selección de Colombia –llegando a disputar un partido frente a Bolivia en La Paz por las Eliminatorias Qatar 2022–. Sin embargo, no pudo cuajar su juego en un Alianza Lima que atravesó por un contexto muy cambiante debido a las lesiones de varios jugadores, sumado a la abrupta salida de ‘Chicho’ Salas a mitad de temporada.

Así pues, en agosto el mismo mediocampista, a través de un video en Instagram, reveló la situación por la que estaba atravesando desde que sufrió su lesión en la rodilla frente a Libertad –triunfo por 1-2 para Alianza Lima–. “Tuve una lesión hace casi dos meses. Fue justo en el partido contra Libertad. En la práctica que hicimos el día sábado tuve un movimiento y me lesioné solo. Lastimosamente, el zapato se quedó trabado en la cancha y sufrió toda la rodilla, teniendo la lesión”, reveló en agosto.

“Hablé con los doctores de acá de Colombia y me dijeron que tenía que operarme de urgencia. Han sido días complicados para mí, a nivel mental y personal. Para los jugadores de fútbol y para la edad que tengo, es algo muy complicado estar lesionado. Le dejo a todo el mundo claro que yo no llegué a Alianza Lima roto”, agregó, confirmando que la recuperación tras su operación sería larguísima, marginándolo prácticamente de lo que restaba de la Liga 1 Betsson 2023.

Bajo ese contexto y con una recuperación de por medio, el mediocampista de 34 años tenía muy poco espacio en el proyecto deportivo que ahora liderará Alejandro Restrepo. Así pues, decidió despedirse con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, valorando aquel triunfo por 2-1 sobre Libertad en Asunción en donde él fue una de las figuras.

“Con esta foto me quedo. Porque a esto vine. Poner el escudo en alto a nivel internacional. Pero lastimosamente por mi lesión no se pudo cumplir los objetivos y no fue el año deseado. Muchas gracias, Alianza Lima”, escribió Andrade, quien por estos días se encuentra en Colombia continuando con su recuperación y a la espera de volver a retomar la actividad futbolística cuando ya esté del todo bien.

Andrés Andrade dejó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. (Foto: Captura de Instagram)





¿Cuáles fueron los números de Andrés Andrade en Alianza Lima?

Andrés Andrade llegó a Alianza Lima como uno de los grandes refuerzos para la temporada 2023, pues su pasado reciente en Atlético Nacional hacía pensar que con su calidad y visión de juego le daría un plus de creatividad al plantel victoriano. Sin embargo, su lesión a mitad de año lo marginó de los compromisos importantes y finalmente solo logró disputar un total de 16 encuentros, entre Liga 1 Betsson y Copa Libertadores. Asimismo, marcó tres goles y sirvió tres asistencias en 940′ jugados.





