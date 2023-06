Aunque Andrés Andrade estaba siendo uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en este primer semestre de la temporada, la lesión que sufrió hace algunas semanas y que lo marginó del resto de encuentros –tanto por la Liga 1 Betsson como la Copa Libertadores– le quitó viada a su continuidad y no pudo completar el resto del Torneo Apertura. Mientras termina su proceso de recuperación y queda listo para los entrenamientos pensando en el Clausura –los ‘blanquiazules’ no han dado mayores detalles de la lesión que sufre ni el tiempo estimado para volver a verlo en las canchas–, dio su perspectiva de lo que viene siendo este año para él.

En diálogo con Alianza Play, plataforma de comunicación del cuadro victoriano, el colombiano lamentó la eliminación de la Copa Libertadores tras la derrota frente a Atlético Mineiro, pues uno de los objetivos que tenían para este año era trascender a nivel internacional. No obstante, valoró el título del Torneo Apertura y su importancia para estar cada vez más cerca del tricampeonato.

“Pienso que en Alianza Lima creamos un equipo y construimos una familia para conseguir grandes retos. Lamentablemente no pudimos concretar el pase a octavos en la Copa Libertadores, pero ahora ya dimos el primer paso por el tricampeonato que tanto queremos”, manifestó.

Por otro lado, el ‘Rifle’ agradeció el respaldo incondicional que han tenido por parte de la hinchada desde que empezó la campaña, razón por la cual Alianza Lima es uno de los equipos más taquilleros de este 2023. “Es hermoso cómo estamos creando esta familia, por ello solo queda felicitar a los hinchas y a mis compañeros por todo este esfuerzo que hicieron en este primer semestre y que ahora se ve reflejado con el título del Apertura”, apuntó.

Asimismo, el ‘cafetero’ comentó cómo fue todo el proceso de llegar a Alianza Lima y empezar a ganarse a los hinchas, a pesar de que en un principio no tenía mucho ritmo futbolístico. Lamentó haberse lesionado en el momento más importante de la Copa Libertadores, cuando estaban cerca de la clasificación, pero espera poder enmendarse en lo que resta del año.

“Siempre sentí el apoyo y cariño de la gente de Alianza Lima. A inicio de la temporada no venía con el ritmo que deseaba y costó un poco, pero luego, cuando me solté, me sentí bien e importante para el equipo. Lastimosamente, llegó la lesión, pero son cosas que no estamos exentos los jugadores. Ahora queda recuperarse bien y volver con fuerza”, puntualizó.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de levantar el título del Torneo Apertura y dar un paso importante en busca del tricampeonato, Alianza Lima volverá a jugar dentro de dos semanas cuando reciba a Atlético Grau por la primera jornada del Torneo Clausura. Este compromiso está programado para el viernes 23 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional.

Esto no es todo, pues los ‘blanquiazules’ tendrán una agenda muy apretada debido a su participación en la Copa Libertadores. Buscando definir su posible clasificación a los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana, visitarán a Athletico Paranaense por la sexta fecha de la fase de grupos. Este duelo se jugará el martes 27 de junio desde las 5:00 p.m. en el estadio Joaquim Américo Guimarães.





