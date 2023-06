Para nadie es un secreto que existe un debate respecto a las alternativas que tiene el técnico Juan Reynoso después de Lapadula. Para la gira asiática, el ‘Cabezón’ consideró en su nómina a Guerrero, de 39 años, quien actualmente milita en Racing y no juega un partido con la selección desde octubre del 2021. Y también convocó a Valera, de 27 años, goleador de Universitario de Deportes y de buen presente en el fútbol peruano. Ambos están en condiciones de ser titulares, pero la elección del entrenador dependerá de lo que necesite en el partido contra los surcoreanos.

¿Por qué Paolo Guerrero debe ser titular?

Pese a su prolongada ausencia en la selección, Guerrero siempre es un jugador cuyas cualidades técnicas seducen a cualquier entrenador. Su regreso responde a una sola razón: está apto para jugar. Y Reynoso consideró su presente futbolístico en la ‘Academia’ por encima de su edad. A pesar de que está en la etapa final de su carrera, el ‘Depredador’ posee algo que pocos tienen: jerarquía y experiencia, dos características que lo hacen un jugador de cuidado para cualquier rival. Los 39 goles en 107 partidos con la bicolor pesan. Entonces, colocarlo como el ‘9′ ante Corea del Sur significa una sola cosa: es el segundo después de Lapadula, más allá de todas las opciones que hay.

Además de lo que significa Guerrero, está su aporte dentro del campo. Es un delantero que juega bien de espaldas, aguanta a los defensores, posee buen juego aéreo y técnica para controlar el balón. Asimismo, cuando no le llega el balón, se asocia con sus compañeros más cercanos para participar del juego y generar una opción de peligro. También conoce a la mayoría de sus compañeros en la selección, como Cueva y Flores, con quienes ya ha disputado varios partidos a ese nivel. Eso sí, físicamente, ya no es el Paolo de antes, ese que vimos camino a Rusia 2018 y en la Copa América 2019. Y aquí, Reynoso puede inclinar la balanza a favor o en contra del goleador.

Los números de Guerrero con la selección

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Eliminatorias 48 10 5 Amistosos 31 14 2 Copa América 25 14 5 Mundial 3 1 1 TOTAL: 107 39 13

¿Por qué Alex Valera debe ser titular?

“No me siento menos que nadie, simplemente tengo toda la confianza para estar a la altura de ellos (Lapadula y Guerrero)”. Con estas palabras, Valera deja claro que su regreso a la selección no es una casualidad. Sus números este año lo respaldan: firmó 11 goles en 17 partidos con los cremas, entre Liga 1 y Copa Sudamericana, por lo que su confianza está al tope y sus ganas de ser titular también. Si hablamos de actualidad, su presente es mejor que el de Guerrero, más allá de que el ‘Depredador’ considere que la liga peruana no es competitiva, y eso le permite sacarle ventaja. No obstante, Reynoso sí le da un valor agregado al fútbol local y prueba de ello es que 10 jugadores de los 24 que integran su nómina para la gira asiática son del torneo peruano.

Pero vayamos a lo nuestro. Valera no tiene la experiencia de Guerrero en la bicolor; pero sí la frescura para jugar en ofensiva y hacer goles. Es un delantero con buen biotipo, que intenta jugar de espaldas al arco y asistir a sus compañeros. También fricciona mucho contra los defensores y posee ese coraje para anteponerse a las situaciones adversas durante el partido. Su actitud contagia al resto y sirve como un acto de rebeldía. Asimismo, ya sabe lo que es jugar con la selección; aunque esta será su primera vez bajo el mando de Reynoso.

Los números de Valera con la selección:

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Eliminatorias 4 - - Amistosos 6 3 - Copa América 2 - - TOTAL: 12 3 -

Si el técnico de la bicolor prioriza la actualidad futbolística de sus seleccionados, Valera tiene grandes opciones de ocupar el lugar de Lapadula; caso contrario, está la posibilidad de jugar con Guerrero para darle jerarquía al equipo ante un rival ya consolidado y mundialista (disputó los octavos de final de Qatar 2022). Lo que sí es un hecho, es que tanto Valera como Guerrero poseen diferentes características a las de Lapadula. El ‘Bambino’ es un delantero que busca el espacio, fricciona con los defensores y pelea todos los balones que le llegan. En ese sentido, dependerá de Reynoso qué es y cómo quiere jugar ante los surcoreanos. Por ahora, tiene algunos días para definir su oncena y ver a una selección competitiva. Las Eliminatorias arranca en setiembre y el momento de tomar decisiones es ahora.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR