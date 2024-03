Aquel partido fue el segundo que De la Cruz disputó en su carrera como profesional. Dos semanas antes había debutado con Alianza Lima en Tarapoto frente a Unión Comercio bajo un contexto similar, ya que Ángelo Campos y Franco Saravia estaban indispuestos por suspensión. Pero estuvo a la altura de la expectativa, ofreciendo una performance que satisfizo a Restrepo y cumpliendo el sueño de jugar en el equipo de sus amores. Las oportunidades así llegan sin avisar, quizá más pronto de lo esperado, pero son señales de que la vida es gratificante si hay esfuerzo de por medio. Y hoy el destino lo pone otra vez ante un nuevo desafío, tal vez el más grande de su corta carrera: ser el arquero titular ante el Sporting Cristal de Martín Cauteruccio.

De Chincha a La Victoria

Con 21 años encima y una estatura que roza los dos metros (1,96 m.), De la Cruz nació en Chincha y creció en el seno de una familia que respira aliancismo. Su papá, José Ángel de la Cruz Tagle, o más conocido como ‘Guajaja’, es hincha confeso del cuadro victoriano y su principal soporte desde que decidió convertirse en futbolista. Ángel pasó de jugar en las calles de Chincha a formarse en las instalaciones de La Victoria, con profesionales que siguieron su crecimiento y le vieron condiciones para destacar en el arco blanquiazul.

Por somatotipo y habilidad, lo que vino después fue un ascenso por etapas hasta llegar a la reserva del club. Fue promovido en 2021 y en 2022 alcanzó su primera corona: salió campeón del Torneo de Promoción y Reserva tras vencer 1-0 en la final a Ayacucho FC. De la Cruz estuvo en el arco en ese partido y compartió camerinos con Sebastián Pineau, Enzo Borletti, Jorge del Castillo, Juan Pablo Goicochea, entre otros ‘potrillos’ que hoy siguen sus carreras en distintos equipos. Al año siguiente, ‘Guajajita’ fue cedido a Sport Boys, buscando el ansiado debut profesional; pero no logró estrenarse como tal y volvió a inicios del 2024 para formar parte del plantel principal de Restrepo, donde ya suma dos partidos en su haber.

“Estoy feliz de debutar en el club que más amo. Era un sueño que tenía desde que llegué. Se dio de buena manera, estuve bien preparado para cuando me tocó la oportunidad. Agradezco el apoyo de la familia, también las palabras de Franco y Ángelo, que siempre están conmigo. Me dicen que esté concentrado, tranquilo, que es una oportunidad única que se me presenta. Cuento con su apoyo”, contó De la Cruz

¿Qué destacar de De la Cruz?

Si bien apenas tiene dos partidos en Primera División, De la Cruz ha podido dar muestras de sus cualidades en el arco. No hace falta rebuscar en su pasado para darse cuenta de que su somatotipo está por encima al de un arquero promedio peruano: mide 1,96 m., sacándole 15 cm. de ventaja a Ángelo Campos y 14 cm. a Franco Saravia. Pero a esa condición le suma sus cualidades bajo los tres palos: es un portero imponente en el área, que sabe cómo achicar en el mano a mano y cubre los espacios en zona de peligro.

Por su desenvolvimiento, posee buenos reflejos cuando lo exigen y potencia para jugar largo de acuerdo a las circunstancias del partido. Es un arquero que brinda seguridad y cuyo techo todavía es lejano. Con 21 años, acaba de iniciar su camino en el fútbol peruano y en un equipo grande como Alianza Lima, donde la competencia es constante y la exigencia es mayor. Por eso, sumarle recursos a su técnica, como el juego con el balón en los pies, le permitirá marcar la diferencia con el resto y continuar creciendo en su posición.

De la Cruz ante su más grande reto

La experiencia es algo que se gana con el tiempo, pero dicen que la paciencia es una virtud y De la Cruz supo esperar su momento. “Ángel siempre estuvo seguro y siempre ha querido entrar a la cancha, pero no llegaba la ocasión que fue única. Estaba bien difícil con los otros dos arqueros anteriores (Campos y Saravia), pero ya se dio, todos en la casa hemos festejado este acontecimiento”, reveló hace poco su papá, como si se tratase de un profeta anunciando buenas nuevas para su hijo. Y empujado otra vez por el contexto, a De la Cruz le tocará defender el arco de Alianza Lima este sábado ante Sporting Cristal, en el partido más importante para él hasta hoy.

Ese ‘clásico moderno’ puede encararlo de dos maneras: estremecerse ante el pánico escénico o usarlo como un trampolín a la fama. Y De la Cruz es más de lo segundo, teniendo en cuenta su historia y sus ganas por comerse al mundo. “Nadie podrá detener a quien nació para vencer”, escribió el arquero en sus redes sociales, mostrando su entereza para asumir el reto y superarlo como tal. El golero blanquiazul no solo goza de la confianza de Restrepo, también es respaldado por referentes como Hernán Barcos, quien lo aconseja y trata de guiarlo por el camino más acertado.

Sporting Cristal puede ser su partido bisagra, ese que le permita dar el salto de calidad que busca en Alianza Lima para afianzarse ante los ojos de Restrepo. Ya no es el tercer arquero de los blanquiazules, sino una alternativa real para asumir una responsabilidad mucho mayor. Su nivel no está tan lejos de Campos y Saravia, pero tiene que demostrarlo en cancha, ante un rival que lo exija y en medio de un partido caliente. Por lo demás, el tiempo y el destino pondrá las cosas en su lugar.





