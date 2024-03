¿El motivo? Una rotura fibrilar en el muslo derecho. En una entrevista con Depor, el exjugador de Feyenoord nos detalló su diagnóstico y nos habló sobre la presencia de Fossati en la Videna, la etapa de Paolo Guerrero en la Vallejo, nuestro presente con la blanquirroja y hasta de la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena.

¿Cómo estás? ¿Cómo va la lesión?

Estuve mal ya hace varias semanas. Seguía arrastrando la lesión. Y bueno, llegó el momento en el que no podía continuar así. Seguía con dolor y paré. Entonces me fui a hacer una ecografía, unos exámenes y me salió que tenía desgarro de un centímetro. La verdad que muy poquito, pero era una zona en la que bueno, es mi pierna hábil y la uso bastante; entonces tenía que parar tres semanitas, casi cuatro.

¿Hay una evolución positiva? ¿Se cumplirá con el tiempo estimado de los médicos o podría ser antes?

Sí, yo creo que las mismas semanas que me ha dado el departamento médico. Estoy progresando. La verdad que muy rápido, pero... de a poco, porque es una zona en la que, si recae, tomará otras tres o cuatro semanas. Entonces tengo que tomármelo con calma, ir viendo día a día cómo me siento y tratando de hacer lo que me dice el departamento médico también.

¿Cómo ha ido la temporada? Porque al principio no te tomaban en cuenta, seguiste trabajando. Y sobre los últimos partidos estás jugando de titular y capitán...

Sí, es parte de la vida. Sabía que mi momento iba a llegar. Yo fui claro con el comando técnico, como ellos también fueron claros conmigo, que por ahí no iba a tener tanta continuidad como había planeado a principio de temporada. Sin embargo, les dije también que quería hacer una persona importante para el equipo, sea donde me toque, dentro o fuera. Creo que fui persistente y estuve trabajando de la mejor manera y cuando me tocó mi oportunidad la aproveché. La verdad que muy contento también por llevar la banda de capitán, pues es algo muy emocionante y me llena mucho orgullo que la gente me reconozca el esfuerzo y la dedicación. Creo que el equipo también lo ve de esa manera. Entonces estoy contento por el momento. Ahora estoy con una lesión, pero sigo pensando lo mismo, tratando de trabajar para ponerme al 100 % y así volver a ayudar al equipo.

De volante o de central, porque te ha tocado colaborar en ambas posiciones y la crítica ha sido positiva...

Me gusta más de seis, es una posición en la que siempre he estado familiarizado, pero como te digo, estoy para ayudar al equipo. No me interesa, la verdad mucho, dónde puedo hacerlo; soy muy meticuloso en tratar de saber cuál es la posición para poder acoplarme un poco en la semana y tratar de ir al partido mentalizado en qué posición voy a jugar.

Sé que tienes ganas de quedarte en el Celta, ¿cómo va ese tema?

Sí, estamos a la espera, en verdad, de la propuesta que me pueda hacer el club. Se los he comunicado, que son mi prioridad, que la verdad es que me gustaría quedarme, pero bueno, al final estoy a la espera. Como te digo, no sé qué va a suceder conmigo en los próximos meses. Mi contrato acaba a fin de temporada y bueno, como te digo, tranquilo, tratando de ayudar al equipo como se pueda, desde adentro, desde afuera, desde donde me toque. Y si al final la directiva toma una decisión, se aceptará y se tratará de trabajar conforme a eso.

He estado en el último partido del Celta y muchos hinchas quieren que te quedes, pero la última palabra es del club...

Yo siempre lo he dicho, de eso se encarga mi representante. Yo estoy enfocado en lo que es el equipo, en lo que quiere el entrenador y tratando de ayudar en verdad al equipo. Yo estoy esperando y ya está. No quiero entrar en decir si depende de mí o de otras personas. Estoy enfocado en el equipo y lo demás, el tema administrativo o lo que se maneje en lo contractual, ya lo verán las personas pertinentes.

¿Te llamó el ‘Cholo’ Simeone (DT de Atlético de Madrid)?

No. Creo que no tiene mi número.

¿Hubo algo con Lyon de Francia?

Hubo contacto, pero al final, por decisión personal, me quedé para afrontar esta temporada como la estoy afrontando. De hecho, vinieron mucho antes de que se termine el mercado de verano y mi decisión la tomé antes de julio. Desde ahí estoy enfocado en el Celta.

¿Te gustaría quedarte en LaLiga de España?

Dependerá del momento, de la situación en la que esté. Aún me queda la Copa América también. A ver no sé si voy a ir, sé que hay competiciones con la selección que son bonitas, que son importantes y después de eso o antes se soluciona. Hay retos muy bonitos con la selección y de eso se encarga mi representante.

Renato Tapia registra 1 221 minutos en LaLiga. (Foto: Celta)

Jorge Fossati, las Eliminatorias y Paolo Guerrero

¿Cómo ves el cambio de entrenador en la Selección Peruana? ¿Pudiste hablar con Jorge Fossati?

Bueno, hemos podido conversar un poco. No mucho, la verdad. Lo normal, creo, Después de un cambio y sobre todo de tantos jugadores que hay disponibles para la selección. El cambio siempre tendrá mucha repercusión. Siempre habrá mucha duda. Pero como lo he dicho muchas veces, creo que los jugadores que estén no solamente en la selección, sino también en los equipos, cuando llega un técnico tienen que acoplarse de la mejor manera, sobre todo creer en una idea y creo que Fossati lo ha hecho muy bien en la ‘U’. Creo que conoce muy bien el torneo local después de un año, que la verdad, como lo he dicho, le fue muy bien. Pienso que eso también nos dará un empujoncito y un plus para saber qué podemos hacer y mirar hacia adelante.

¿Volviste a hablar con Juan Reynoso? ¿Hubo algún mensaje de despedida?

No. La verdad que no lo hice tampoco con Ricardo (Gareca). Bueno, obviamente las cosas aún están un poquito caldeadas y creo que uno siempre, cuando está en una situación negativa necesita tiempo para pensar, también para replantearse cosas y seguramente en un futuro tendré contacto con él (Reynoso).

¿Y ya observas la tabla de posiciones?

Solamente se ve una vez y no se ve más después. Aparte, tiene mucho tiempo fuera de la selección, donde la puedes ver, donde los compañeros por ahí te preguntan y ¿cómo está Perú? Y obviamente, como lo dije en ese entonces, da vergüenza realmente ver la tabla o que te pregunten, es lo normal. Creo que todo jugador estaría de la misma manera, pero sí, tranquilo, porque sé de lo que puede dar el equipo, sé lo que lo que por ahí somos capaces de hacer, que ante situaciones adversas siempre hemos salido hacia adelante, siempre hemos puesto la cara y hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera, independientemente de cómo salgan. Por eso, de hecho, el pueblo peruano y los hinchas se sintieron identificados con nosotros y creo que tenemos que volver a eso, tener esa raza, esa garra de decir que estamos representando a un país.

Ricardo Gareca firmó por Chile. ¿Te sorprendió?

Sí, creo que mucha gente ha comentado con el corazón, otros con el hígado. Pero bueno, es parte de ello. De repente, el siente que no es un gran problema dirigir a Chile después de haber estado en Perú, que de repente la rivalidad es más del peruano hacia el chileno, que viceversa. Y bueno, son opiniones que hay, que pueden ser buenas o no, pero hay que respetarlas. Es su trabajo también. Creo que hay que ver un poquito de ese lado, que de repente el sentimiento estuvo, pero se acabó en el momento que dejó de estar en Perú. Y esto hay que tomarlo como tal, que le vaya bien, como toda persona que se vaya a cualquier lado.

Será especial verlo en el banquillo de Chile cuando te toque enfrentarlo...

No. La verdad que no es especial para nada. Como lo he dicho, es su decisión. La tomó. De repente sintió que era lo mejor para su carrera y para lo que él quería. Se toma como tal, como profesionales. Creo que el sentimentalismo queda de lado, de hecho, tuvo muchos comentarios muy buenos hacia Perú, pero como te digo, al final ya es un tema profesional. Es un tema que es un poco más lo que es el trabajo y no lo que siente por el Perú. De repente debe seguir sintiendo lo mismo, aunque muchos digan que si sientes algo por el Perú no puedes trabajar por Chile. Pero bueno, al final es un tema de trabajo. Lo saludaré, supongo. No tendría por qué no, la verdad. No solamente a él, al comando técnico también, a Néstor (Bonillo), al ‘Bocha’ (Sergio Santín), entre otros más.

Para retomar lo de la selección, la posición en la tabla está complicada y el fixture también...

Primero lo primero. Compromiso. Tratar de cambiar un poquito la mentalidad y sobre todo de que ya pasó. Es un año nuevo prácticamente, y tratar de enfrentarlo como tal. Si bien es cierto, hay muchos jugadores que ahora también están teniendo continuidad, que de repente el año pasado no la tuvieron, muchos cambiaron de equipo. Estoy seguro de que cuando nos veamos vamos a conversar. En ese grupo solo se habla cuando estamos juntos y para mandar los horarios y cosas puntuales. Después no se habla mucho más, pero siempre que nos juntamos, ya sea Copa América, amistosos, siempre nos juntamos para hablar, para ver qué es lo que está sucediendo. Creo que es lo normal, como toda selección o como todo grupo de trabajo. Ahora hay que tratar de voltear la página lo más rápido posible y saber que entramos en un ciclo nuevo, con amistosos y una Copa América que nos va a ayudar a estar más juntos, a estar compactos en una misma idea y tratar de enfrentar de la mejor manera las Eliminatorias.

De repente se critica a la selección por la posición en la tabla, pero creo que merecimos, al menos, un punto más...

Sí, seguramente. De repente, no sé, a lo mejor Venezuela, a lo mejor Brasil, con ese gol en el último minuto. De repente Paraguay también. No se puede poner a pensar en eso, ir atrás y decir merecíamos esto o lo otro. No sé si merecemos estar ahí abajo o estar más arriba, pero la realidad es la que hay. Eso sí, tenemos que saber que si queremos sacar al equipo de esta situación o si queremos salir del puesto en el que estamos o si tanto deseamos estar más arriba, tenemos que ir con compromiso, poner a la selección por delante de todo y tratar de enfrentar este reto tan bonito que es llevar a la selección al Mundial con mucho ímpetu.

Paolo Guerrero volvió al fútbol peruano. ¿Qué te dice eso?

Contento. Ha llegado a un club que está buscando competitividad, que ha armado un equipo para meterse a torneos internacionales, que quiere lo mejor no solo para el club, sino también para la institución como la Universidad César Vallejo y, sobre todo, para la ciudad. Es muy bonito también esa exposición con un jugador tan grande como Paolo. Espero que le vaya bien.

¿Te sorprendió que fiche por la César Vallejo?

No es que me haya sorprendido (su retorno a la Liga 1 Te Apuesto), de repente la elección del club sí un poquito, pero bueno, es lo que hay. Somos trabajadores. Nos debemos al deporte también, independientemente por cuál club juguemos, pero nada, contento por él, deseándole lo mejor que esté viviendo. Con 40 años, es para sacarse el sombrero.

¿Y si te llama Richard Acuña (presidente de la César Vallejo)?

No se trata si me llama o no. Creo que es un club muy serio, en el que se trabaja muy bien. La verdad que están haciendo las cosas muy bien, como te digo, no solo para la institución como la César Vallejo, sino también para la ciudad. Están tratando de hacer un proyecto muy lindo en el que no solo el fútbol pueda crecer, sino también Trujillo.

Qué le puedes decir a los hinchas que te envían mensajes de aliento tras tu lesión...

Muchísima gracias por todos los mensajes de apoyo ante mi lesión, sobre todo tratando de que el Celta también salga de esta situación, salga hacia adelante y seguramente nos veremos pronto arriba.





