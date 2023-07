Alianza Lima y Sporting Cristal nos regalaron un partido intenso, friccionado y con muy pocas situaciones de gol. El 0-0 describe claramente que ambos equipos no estuvieron finos arriba y por ahora no podrán sacarse ventaja en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Ángelo Campos, quien tuvo un encuentro correcto, analizó el trámite de lo sucedido en el estadio Alejandro Villanueva.

Para el portero de Alianza Lima, el compromiso fue tan parejo que solo podía resolverse por un gol. No obstante, ninguno de los dos equipos fue capaz de romper el cero en el marcador. Asimismo, se mostró satisfecho de que su portería no haya sido vencida.

“Jugamos contra un gran rival, no nos hicieron gol, no convertimos gol, pero partido cero a cero, era un partido de un solo gol nada más. Los dos tuvimos ocasiones. Me voy contento porque el arco no fue vencido”, señaló el futbolista de 30 años.

Por otro lado, Campos se refirió a la cantidad de lesionados que ha tenido Alianza Lima en estos últimos meses y cómo ha repercutido eso en el rendimiento del equipo. “Hemos tenido jugadores lesionados, el equipo siempre se ha repuesto ante cualquier dificultad y es normal que falten jugadores. No nos afectó en nada, para nosotros fue una semana normal”, acotó.

Recordemos que los íntimos no pudieron contar con Santiago García, Gino Peruzzi y Andrés Andrade ante Sporting Cristal, pero según confirmó Guillermo Salas en conferencia de prensa, lo más seguro es que el ‘Rifle’ y el lateral argentino estén disponibles para el duelo de la próxima semana con Sport Boys. El único que ya pudo regresar y tuvo minutos antes los ‘cerveceros’ fue Gabriel Costa.

Finalmente, por el desarrollo del juego y el relativo dominio que tuvieron, Campos le dio importancia al punto que sumaron con miras a seguir peleando por ganar el Torneo Clausura y estar cada vez más cerca del tricampeonato. “Me voy contento porque el arco estuvo en cero. El resultado termina siendo positivo porque mantenemos la distancia con Cristal en puntos, pero en el Clausura queremos despegarnos de los que vienen”, puntualizó.





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del empate sin goles ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Sport Boys por la cuarta jornada. Este compromiso está programado para el domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Cuando estos conjuntos se vieron en el Apertura, los ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Hasta donde se sabe, los ‘blanquiazules’ han decidido no hacer algún refuerzo para el segundo semestre de la temporada y mantendrán la plantilla que inició el año. En cuanto a las salidas, Pablo Lavandeira se fue a Melgar tras no contar con los minutos esperados, mientras que a fines de agosto se tendrá que marchar Christian Cueva, a quien no le renovarán el contrato como en un principio lo habían planificado. En principio ‘Aladino’ deberá regresar a Al Fateh, pues todavía tiene contrato con ellos hasta el 2025.





