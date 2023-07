A pesar de que la conferencia de prensa era para hablar del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal (0-0), fue inevitable que los medios de comunicación preguntasen por la situación de Christian Cueva, quien no renovará su vínculo con los íntimos tras haber faltado al entrenamiento del pasado lunes. En ese sentido, Yordi Vílchez se refirió al tema y evidenció cierta incomodidad de que se siga hablando al respecto.

El zaguero de Alianza Lima no quiso darle más cuerda al asunto y evitó entrar en detalles de cómo lo han manejado dentro del plantel. Asimismo, prefirió enfocarse en la parte humana y recalcó que ya lo es necesario seguir tocando el tema, pues ‘Aladino’ ya se disculpó con todos por su indisciplina.

“Creo que esto siempre se ha manejado como una familia y siempre lo que vamos a hacer es tratar de cuidar a nuestros compañeros. Christian ha reconocido su error y seguramente se va a reivindicar. Creo que hay que dejarlo tranquilo porque no hay que hablar tanto del tema”, señaló.

Por otro lado, en referencia al trámite del encuentro con Sporting Cristal, Vílchez valoró el rendimiento que tuvieron a pesar de las dificultades que tuvieron para generar situaciones de peligro. “Creo que tuvimos un poco más de oportunidades nosotros, ellos una al último. Después, contentos por el rendimiento del equipo, por cómo jugamos ante un gran rival, creo que ese es el camino que debemos seguir”, acotó.

Finalmente, el futbolista de 28 años reconoció que fueron superiores en varios tramos del partido y que quizás pudieron llevarse algo más que un empate. “Creo que se hizo un buen trabajo y por ahí fuimos superiores la mayor parte del partido. El equipo demostró la jerarquía que tiene. Esta clase de partidos cuando no se pierden te dan motivación para hacer las cosas bien”, puntualizó.

Yordi Vílchez jugo de titular en su posición habitual, luego de que durante los últimos partidos se viera obligado a ubicarse como lateral derecho por las bajas que había en el plantel. Con la recuperación de Edinson Chávez y la lesión de Santiago García, el exfutbolista de Deportivo Municipal jugó al lado de Carlos Zambrano y fue uno de los mejores en Alianza Lima.





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del empate sin goles ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Sport Boys por la cuarta jornada. Este compromiso está programado para el domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Cuando estos conjuntos se vieron en el Apertura, los ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Hasta donde se sabe, los ‘blanquiazules’ han decidido no hacer algún refuerzo para el segundo semestre de la temporada y mantendrán la plantilla que inició el año. En cuanto a las salidas, Pablo Lavandeira se fue a Melgar tras no contar con los minutos esperados, mientras que a fines de agosto se tendrá que marchar Christian Cueva, a quien no le renovarán el contrato como en un principio lo habían planificado. En principio ‘Aladino’ deberá regresar a Al Fateh, pues todavía tiene contrato con ellos hasta el 2025.





