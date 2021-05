A lo largo de estas ocho fechas, Carlos Bustos ha tratado de encontrar su once ideal en Alianza Lima. Eso generó que no solo haga modificaciones en el sistema, sino también de piezas. Y eso ocurrió en el arco blanquiazul: desde hace tres compromisos, por ejemplo, Ángelo Campos se quedó con la ‘1′. Y los números lo respaldan: entregó su arco invicto ante Binacional, Alianza Atlético y Sport Boys.

“Mantener el arco en cero es trabajo, confianza en el equipo. En los últimos partidos no nos han atacado mucho y eso es un trabajo espectacular de la defensa”, sostuvo el guardameta íntimo en diálogo con RPP. Además, confesó que tiene el respaldo de sus compañeros, lo que es importante para su desempeño.

En ese sentido, indicó que “cuando me dijeron que yo iba a ser titular, Steven Rivadeneyra me dio palabras de aliento antes del partido. Todo eso suma para el bien de Alianza Lima”. Si bien hay una buena comunicación, ambos arqueros no se han planteado quién debe ser titular o no.

“No he hablado con Steven sobre el tema del titularato, pero siempre estamos divirtiéndonos y trabajando en el grupo de arqueros. Todos trabajamos para que Alianza Lima esté bien”, explicó durante la entrevista. Otro hecho que resalta es cómo se ha desplegado la línea de defensa.

Desde hace dos partidos, el conjunto victoriano ha salido con un 3-5-2, lo que podría generar dudas, pero no a Campos. “Es el segundo partido con línea de 3 y contra Sullana casi no llegaron al arco; con Sport Boys tampoco hubo tantos remates. Van dos partidos con línea de 3, es mucho trabajo y seguro se irá sintiendo más cómodo con el pasar de los partidos”, sostuvo el exportero de Carlos Stein.

Respecto al ataque, manifestó su admiración hacia Hernán Barcos y el trabajo que realiza con el equipo . “El ‘Pirata’ Barcos es un crack. Ya de por sí lo que juega dentro del campo ayuda muchísimo y por algo ha jugado en grandes equipos. He conversado mucho con él, es importante para el fútbol peruano y en el plantel”, comentó.

Desde el anuncio de su regreso a La Victoria, Ángelo Campos ha trabajado para sumar minutos como titular y, a la fecha, ha logrado dejar satisfechos al comando técnico y a los hinchas. “Lo único que pensé al llegar a Alianza Lima era trabajar para ponerme bien física y mentalmente para que, si me daban la oportunidad, llegar a ser útil. Gracias a Dios apareció y me tomó listo”, concluyó.





