Alianza Lima se reforzó esta temporada con muchos exíntimos, uno de ellos fue Ángelo Campos. El guardameta nacional confesó que era un deseo volver a vestir la blanquiazul, aunque para ello se tuvo que dar algunas conversaciones: sí, el ‘1′ pertenecía a Carlos Stein al inicio de la temporada. Sin embargo, logró concretar su regreso a La Victoria.

“El acercamiento se dio muy rápido, en realidad. Tenía unas primeras llamadas, pero no podía hacer nada en concreto, porque yo pertenecía a Carlos Stein, así que lo primero que necesitaba era salir del club y se dio con todo el tema del TAS en tres días”, sostuvo el arquero de 27 años a Movistar Deportes.

Además, señaló que “fue un lunes en la noche que me desvinculo de Stein y el martes se dio las negociaciones. Estas se dieron de forma rápida, porque no había nada que pensar. Era Alianza y la verdad que encantado de haber regresado al club”. No obstante, no fue de lo único que habló.

El último martes, los íntimos debutaron frente a Cusco FC (empataron 2-2). Si bien Campos no fue incluido en el once titular, admitió que fue un partido parejo y les fue mejor de lo esperado, debido al poco tiempo que tuvo el elenco de Carlos Bustos para prepararse.

“Al equipo se le vio muy bien, a pesar del poco tiempo que se tiene entrenando y conociéndose. Porque es un plantel nuevo, la verdad que vi al equipo muy bien y con mucha confianza. Seguramente con más partidos, más continuidad y mucho rodaje creo que se va a agarrar un tono mejor”, sostuvo Campos.

Finalmente, precisó que la actitud que se tuvo ese día del partido determinó el resultado, por lo que hay que mantenerlo para lo que resta de la temporada. “Vi que el equipo compitió en todos los minutos, nunca se dio por vencido y creo que ese es el camino correcto para seguir luchando”, sentenció.





