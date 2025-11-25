A una semana de la disputa de las semifinales del play-off por el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima busca recuperar a uno de sus elementos claves: Carlos Zambrano. El defensa fue expulsado en el último partido del Torneo Clausura 2025 ante UTC, en medio de una situación polémica. Desde el club, buscarán revertir esta decisión y tenerlo disponible para el próximo duelo ante Sporting Cristal. José Asti, abogado de la institución, mostró los argumentos enviado a la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol. Además, llamó a una decisión rápida para empezar la planificación desde el comando técnico.

“Lo que pasó en el caso de Carlos, producto de que el árbitro sanciona un penal que, a nuestro criterio, no existe -a pesar de que revisa la jugada en el VAR-, nos llevó a presentar un reclamo a CONAR para exponer la situación y la decisión arbitral que va en contra del reglamento”, contó en diálogo con RPP.

Además, ese no es el único reclamo presentado a las autoridades, en relación a la situación de Carlos Zambrano contra UTC: “Hay otro reclamo ante la Comisión Disciplinaria, la cual está facultada, de acuerdo con el reglamento, a revisar acciones o decisiones arbitrales“.

Para más detalles, Asti mencionó que la idea principal de Alianza Lima es que “se revise la segunda amarilla, que aparece en el informe y que no se entiende qué sanciona el árbitro. Si hubiera sido una agresión -la cual no existió, porque es el propio árbitro quien va directamente hacia Zambrano-, tendría que haber indicado que fue algún tipo de agresión”.

En relación al árbitro: “En el acta colocó que fue un acto de desaprobación y, por esa razón, mostró la segunda tarjeta amarilla. Solicitamos a la Comisión Disciplinaria que deje sin efecto esa tarjeta y por tanto, que Carlos pueda quedar habilitado para jugar los playoffs. Es lo correcto según el reglamento“.