En las últimas horas, la polémica se encendió fuerte alrededor de Universitario de Deportes. No por algo que sucedió en el campo de juego o un tema vinculado al recientemente tricampeonato, sino por unas declaraciones relacionadas con futbolistas del actual plantel y un referente que en el pasado salió campeón con el club. ¿Qué pasó? Todo se originó en una reciente entrevista de Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Enfocados.

En esta charla en el programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, una pregunta del panel puso en el centro a Riveros, a quien le consultaron si le molestaba que constantemente sea comparado con Carlos Galván, zaguero argentino que radica en nuestro país y que en el 2009 salió campeón con la ‘U’ siendo capitán. ‘Tarzán’ no se guardó nada en su respuesta.

El paraguayo fue contundente y, si bien afirmó que no le molestan las comparaciones, no le parece que el ‘Negro’ Galván salga hablar de más. “¿Me molesta? En realidad no. Sí me molesta que salga a hablar esa persona (Galván), porque yo no soy un tipo de hablar, no salgo a hablar nunca, no salgo a compararme”, señaló.

Eso no fue todo, pues el zaguero de 33 años puso sobre la mesa los tres títulos que tiene con Universitario desde su llegada en el 2023, haciendo hincapié en que Galván solo ganó uno durante los cinco años que estuvo en la institución crema. “Aparte, no nos podemos comparar. Él es histórico acá porque ganó un título creo, y tengo tres”, aseveró.

¿Cuál fue la respuesta del ‘Negro’ Galván?

Todo parecía haber quedado ahí, con las declaraciones de Williams Riveros en Enfocados. Sin embargo, la réplica de Carlos Galván no tardó en llegar y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando opiniones divididas entre los hinchas de Universitario. Mientras unos respaldaban al paraguayo, otros recordaban los buenos momentos con el argentino en la zaga central.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, el ‘Negro’, a través del espacio que tiene en A Presión como panelista, le respondió directamente a Corzo, Riveros y Di Benedetto: “Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles. Suficiente”.

Hay que recordar que todo esto se originó tras una entrevista de Galván con el programa Al Volante, en donde fue rotundo sobre el nivel que tuvo cuando todavía era futbolista de Universitario y el que actualmente tiene Williams Riveros siendo titular. En su explicación, usó como ejemplo a otros defensores que pasaron por el cuadro de Ate.

“Para mí, (Williams) Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, (Juan) Pajuelo y el ‘Cheta’ (Domínguez), que salieron tricampeones también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente”, afirmó en su momento.

