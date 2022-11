Desde la llegada de Guillermo Salas al primer equipo de Alianza Lima, Arley Rodríguez jugó en todos los encuentros del elenco íntimo (salvo contra San Martín por suspensión), lo que lo convirtió en uno de los ‘inamovibles’ del DT, cosa que el delantero resaltó a poco de la final en la Liga 1.

“‘Chicho’ me dio toda la confianza, me dijo que iba a jugar, que me preparara porque veía que no me rendí nunca, siempre estaba, y es lo que la gente me premia. No seré Mbappé o Neymar, pero saben de mi entrega y lo que le puedo dar al equipo”, sostuvo el delantero blanquiazul en diálogo con Radio Ovación.

Arley Rodríguez es consciente de que tuvo una notoria mejoría en su rendimiento, por lo que lamentará perderse el duelo de ida de la final (Melgar o Sporting Cristal) por acumulación de amarillas. Sin embargo, ello no será motivo suficiente para que baje los brazos, indicando que seguirá entrenando para mostrar su mejor versión cuando le toque entrar al campo de juego, a la espera de darle el bicampeonato a los íntimos.

“Lo estoy disfrutando, me he sentido bien. No sé si es mi mejor momento, todos los momentos los he disfrutado. El año pasado tenía menos posibilidades, pero cada vez que entraba lo hacía bien. Uno como jugador se prepara para estar siempre en el once, y ahora que tengo la posibilidad lo intento hacer de la mejor manera”, acotó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima la final?

Alianza Lima espera por el ganador de Sporting Cristal vs. Melgar para descubrir quién será su rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los blanquiazules medirán fuerzas con celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre (ida), cerrando su presentación el sábado 12 del mismo mes (vuelta).

En este duelo final terminará de decidir qué equipos son Perú 1 y Perú 2 en la próxima edición del certamen continental, torneo en el que los blanquiazules esperan sacarse el clavo, luego de algunos malos resultados obtenidos en los últimos años.





