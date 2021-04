El duelo entre Arley Rodríguez y Leandro Fleitas tiene nuevo capítulo. El delantero de Alianza Lima salió a defenderse luego de los insultos recibidos por parte del jugador de César Vallejo, a quien criticó y desafió para un futuro encuentro entre los dos elencos de la Liga 1.

“Él llegó gritando siempre con palabras de más, ‘colombiano’, ‘negro’, cosas que no van al caso. A mí no me molesta porque colombiano soy y negro también. Con Leandro Fleitas nos volveremos a encontrar en la cancha y nos volveremos a ver las caras”, sostuvo el delantero del cuadro blanquiazul en diálogo con Radio Ovación.

Cabe destacar que el clásico aparte entre los jugadores de Alianza Lima y César Vallejo tiene una historia larga, la misma que nació cuando Arley Rodríguez defendía los colores de Carlos A. Mannucci y Leandro Fleitas los del cuadro ‘Poeta’.

Las distintas ocasiones en las que les tocó chocar entre ellos sacó chispas, pero ninguna estuvo tan cerca de llegar a las manos como la escena que ambos protagonizaron en el reciente duelo entre íntimos y trujillanos en el estadio Iván Elías Moreno.

Leandro explicó la razón que lo motivó a irse contra Arley

Leandro Fleitas fue uno de los jugadores que más tensionado terminó el partido entre César Vallejo y Alianza Lima por la Liga 1, señalando a Arley Rodríguez como el responsable de que se salga de sus casillas en un episodio que pudo ser peor en el estadio de Villa El Salvador.

“Me parece un jugador escandaloso y m****** para jugar. Quería pelear con todos y en todo momento lo traté de calmar. Termina el partido y hablo con Barcos, Míguez y todo tranquilo, pero el tipo este en el banco seguía gritando e insultado y fue ahí que me embosqué”, sostuvo el defensor del cuadro trujillano en diálogo con Radio Ovación.

