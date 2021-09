Alianza Lima sigue imparable y acumula 33 puntos en la tabla de la Fase 2. El siguiente rival es UTC, con el que deberán reafirmar su liderazgo para seguir en la cima del acumulado. Arley Rodríguez sabe que no será una tarea sencilla, pero confía en su desempeño y el de sus compañeros para conseguir el objetivo.

“Estoy contento de poder aportar y entrar siempre con esas ganas. En lo grupal, todos me dan siempre la confianza, saben lo que puedo aportarles y ojalá podamos seguir por esa senda”, indicó el atacante cafetero en una entrevista para el club. Además, precisó que Carlos Bustos le dio una indicación previa a su ingreso en el partido pasado.

En ese sentido, detalló que “el profesor siempre me dice que entre con la misma motivación, que no dejara lanzar, porque nos podían hacer daño. Me dijo que iniciara detrás de Hernán Barcos, que ayudara en la marca y luego me solté. Vimos que podíamos atacar, ahí fue que me desprendí y pude terminar frente al arco”.

Otro punto que mencionó fueron los choques que les resta para concluir con la Fase 2, los cuales serán contra UTC, Carlos A. Mannuci, Sporting Cristal y Cienciano. De momento, Alianza Lima se ubica en el primer lugar de la tabla con 33 puntos, seguido por los rimenses, con 24, y Melgar, con 22.

“Nos quedan cuatro finales y son a muerte, sabemos que dependemos de nosotros. Hay que mantener la humildad y la fe, lo que nos ha traído hasta acá, y mantener el mismo entusiasmo de que estamos cerca al objetivo”, explicó el delantero.

En octubre habrán dos fines de semana que la Liga 1 parará por las Eliminatorias. En ese sentido Arley Rodríguez sostuvo que “es una para importante para tomarnos un aire, venimos con buen ritmo y cuesta cuando los partidos son seguidos. Ahora pensamos en UTC, luego en el parón y luego en definir el torneo que lo tenemos ahí en la mano”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.