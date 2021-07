Alianza Lima empezó con pie derecho la Fase 2 del campeonato, gracias al equilibrio que ha logrado en su plantel, entre jugadores de experiencia y juveniles. Uno de los prospectos es Axel Moyano, quien se ha mostrado presto y listo para seguir aprendiendo y así sumar más minutos en campo.

“Yo soy hincha de Alianza y siempre fue uno de mis sueños jugar con esta camiseta. Ahora me siento muy feliz ser considerado por el entrenador y puedo decir que siempre daré lo mejor de mí en cada partido”, sostuvo Moyano en diálogo con el área de prensa del club.

En ese sentido, manifestó que Carlos Bustos ha conversado con él y que le ha dado algunos consejos para que pueda seguir mejorando y estar más tiempo en los partidos de la Liga 1. Incluso, el propio volante ha señalado los puntos fuertes y los que debe mejorar.

“Siento que tengo marca, buen fútbol y me acomodo mejor por el centro del campo, sea de interior derecho o de doble ‘6’”, indicó. Mientras que en los aspectos por mejorar dijo que “tengo que incidir más en las pelotas aéreas y rematar a distancia, esas dos cosas me pide mucho el profesor”.

No obstante, Montoya no solo recibe consejos del ‘profe’. “Los más grandes siempre nos dice que no nos bajoneemos por nada y nos apoyan en todo momento”, comentó, sin antes olvidar los objetivos que tiene con el club: “Jugar todos los partidos q sea posible y salir campeón con Alianza Lima”.

Finalmente, narró cómo llegó al club y los jugadores que lo inspiran a seguir mejorando. “Llegué al club a través de pruebas y estoy acá desde los 13 años. ¿A quién admiro? En el fútbol peruano a Tapia y Yotún, quienes juegan en mi puesto, y afuera a Modric y Busquets”, indicó.





