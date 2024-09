Hernán Barcos (40 años) se ha consolidado como una de las piezas más valiosas de Alianza Lima desde su llegada en 2021. Su importancia para el club no se limita solo a los goles que ha marcado —ya lleva 13 en lo que va de la temporada— sino también a su capacidad de liderazgo dentro y fuera del vestuario. El delantero argentino ha sabido ganarse el respeto de sus compañeros, del cuerpo técnico, liderado por Mariano Soso, y de los hinchas blanquiazules. Sin embargo, como todo referente, su trayectoria en La Victoria no ha estado exenta de polémicas. Uno de los temas que ha generado especulación es su relación con el exjugador Jefferson Farfán, así como rumores sobre posibles conflictos con Carlos Zambrano, su actual compañero de equipo.

En el adelanto de una entrevista a Willax Deportes, el ‘Pirata’, máximo goleador extranjero en la historia blanquiazul (60), fue cuestionado acerca de las especulaciones que sugerían una supuesta enemistad con Farfán durante el tiempo en que ambos coincidieron en Alianza Lima (2021 y 2022).

Con tono firme y sin rodeos, Barcos desmintió cualquier tipo de conflicto entre ellos. “Pregúntenle a Jefferson si tuvo algún problema conmigo. Esas son cosas inventadas que venden, ¿no? A ustedes (periodistas) les gusta vender eso”, afirmó, señalando que la especulación en torno a su relación con Farfán no tiene fundamento.

El delantero cordobés fue consultado si tenía alguna expectativa de aparecer en el podcast Enfocados, conducido por el mismo Farfán, a lo que Barcos respondió de manera contundente: “Yo no espero nada de nadie”. Con esta frase, el delantero dejó en claro que no guarda resentimientos ni pretende entrar en el juego de la opinión pública.

Hernán Barcos y Jefferson Farfán fueron bicampeones con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Hernán Barcos sobre Carlos Zambrano





Otro de los temas que ha generado rumores es su relación con Carlos Zambrano. Se ha especulado que ambos futbolistas tendrían diferencias personales, pero nuevamente, Barcos no se guardó nada y aclaró que estas suposiciones carecen de verdad.

“El 95% de las cosas que ustedes hablan, sinceramente, no le doy bola. Porque eso es mentira”, sentenció, refiriéndose a los rumores que circulan en los medios sobre una supuesta enemistad entre él y Zambrano. Lejos de alimentar la polémica, Barcos reiteró que su relación con el defensor es cordial.

“El problema personal no lo he tenido nunca con ninguno. Por eso estoy muy tranquilo y puedo juntarme con Carlos y tomar un café o con cualquiera con quien se diga que me he peleado”, agregó el delantero argentino, despejando cualquier duda sobre el buen ambiente dentro del plantel aliancista.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos juegan juntos desde 2023. (Foto: Andina)

Alianza Lima vuelve a la acción ante Carlos A. Mannucci





El encuentro entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci está programado para este sábado 14 de septiembre desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 15.





¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?





El partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Alianza Lima salió campeón de la Liga 1 por última vez en el año 2022. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR