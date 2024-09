Su sueño de niño está a punto de hacerse realidad. A Paolo Guerrero (40 años) no le falta conseguir nada en su exitosa carrera, pero tiene algo pendiente y piensa cumplirlo: jugar en el primer equipo de Alianza Lima y, claro, ganar un título nacional. Este año tiene la oportunidad de hacerlo. El ‘Depredador’, luego de ser presentado a lo grande en La Victoria, entrenó con el plantel blanquiazul y podría debutar este fin de semana, en el partido ante Carlos A. Mannucci por la fecha 10 del Torneo Clausura 2024. En la previa de este esperado compromiso, Depor conversó con dos exfutbolistas y un extécnico íntimo sobre el posible debut del máximo goleador histórico de la Selección Peruana. También contaron un par de anécdotas que vivieron con él cuando estaban en las divisiones menores.

Guerrero está listo para su debut en Alianza Lima

Pasaron más de dos meses desde la última vez que Paolo Guerrero disputó un partido oficial: jugó 56′ en la derrota de Perú ante Argentina (2-0) en la Copa América de Estados Unidos. Además, tras no llegar a un buen acuerdo con la directiva de César Vallejo, el máximo goleador histórico de la Blanquirroja estuvo entrenando solo por unas semanas. Sin embargo, luego de que lograra desvincularse del club trujillano -tras el fallo de la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol-, el ‘Depredador’ rápidamente fichó por Alianza Lima y se puso a disposición de Mariano Soso. El atacante ya lleva más de una semana y media entrenando con el cuadro íntimo y está preparado para volver a las canchas.

Cabe mencionar que, en caso de tener minutos ante Mannucci, no sería el estreno del exjugador del Bayern Múnich en la Liga 1: jugó seis partidos (en todos fue titular) en el Torneo Apertura 2024, anotó tres goles y dio una asistencia. También disputó tres duelos de la Copa Sudamericana con el combinado ‘poeta’. Además de jugar en el Mansiche, Guerrero llegó a tener acción en el Estadio Carlos Vidaurre García (Tarapoto), donde marcó un gol en el empate 2-2 con Unión Comercio, y también en el estadio Miguel Grau (Callao), en la derrota por 2-0 ante Sport Boys. En esta nueva etapa en La Victoria, le esperan partidos en Matute y en lugares como Piura, Cajabamba y Cusco.

Guerrero lleva más de una semana y media entrenando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Dónde encajaría en el 3-5-2 de Alianza Lima?

Esta temporada, Alianza Lima formó un plantel con la intención de que se pueda jugar con el esquema 3-5-2. El colombiano Alejandro Restrepo lo utilizó a lo largo del primer semestre, y ahora es el turno de Soso, quien está siguiendo el mismo camino, aunque a veces con algunas variantes (como el 3-4-3 o el 4-3-1-2). ¿En qué lugar encajaría Paolo Guerrero en el once blanquiazul? La posición ideal del ‘Depredador’, pese a que tiene mucha experiencia en toda la zona ofensiva, es como el ‘9′ del equipo, el principal responsable de marcar los goles. Él tiene que recibir los pases, desmarcarse de los defensores rivales y anotar. Por tal motivo, tendría que ser el delantero centro o, en todo caso, el segundo delantero.

En los últimos dos partidos de Alianza Lima, el delantero centro fue Pablo Sabbag, quien respondió muy bien a la confianza de Soso: marcó dos goles, uno ante Cienciano y el otro ante Los Chankas. El ‘Jeque’ reemplazó a Hernán Barcos, quien se lesionó tras el partido ante Sporting Cristal; sin embargo, el ‘Pirata’ ya está recuperado y también busca recuperar su lugar. Soso tiene que tomar una decisión y todo indica que el goleador argentino y Matías Succar (jugó los últimos cinco partidos) serían los delanteros titulares ante Mannucci. Eso sí, es muy probable que Paolo Guerrero ingrese en el segundo tiempo, reemplazando al exjugador de Palmeiras.

La experiencia más reciente de Paolo con el esquema 3-5-2 se dio en los últimos cinco partidos que disputó con la Selección Peruana de Jorge Fossati (dos amistosos y tres por Copa América). Jugó 27′ vs. Paraguay; 30′ vs. El Salvador; 20′ ante Chile; 21′ ante Canadá y 56′ ante Argentina. No logró anotar ni asistir en esos encuentros. En la derrota por 2-0 ante la ‘Albiceleste’, el ‘Depredador’ fue titular en el once de la Bicolor y estuvo acompañado por Bryan Reyna. Por otro lado, con la camiseta de César Vallejo, Guerrero jugó como el único centro delantero. Igual sucedió en LDU de Quito, donde fue el ‘9′ y a sus costados estaban los ecuatorianos Renato Ibarra y Jhojan Julio.

Si retrocedemos un poco más, a su época en Racing de Avellaneda, encontramos que el jugador también fue centro delantero, pero en un par de ocasiones el equipo argentino jugó con dos atacantes (esquema 4-4-2) y el ‘Depredador’ estuvo acompañado de Maximiliano Romero. En su momento, cuando defendía los colores de Internacional de Porto Alegre, también llegó a ser parte de un 4-4-2, donde jugó como ‘9′ al lado del chileno Carlos Palacios. Son veinte años de carrera profesional, en los que el peruano ha probado diferentes esquemas y, como es habitual, rindió con goles.

Guerrero y Farfán con el entrenador Julio García. (Foto: Archivo El Comercio)

Historias y anécdotas de Paolo en menores

Depor conversó con exjugadores y extécnicos de Alianza Lima sobre el posible debut de Paolo Guerrero este fin de semana, y también nos contaron algunas anécdotas que vivieron con el ‘Depredador’ en las divisiones menores del club blanquiazul. “La jerarquía y la calidad de Paolo no se la va a discutir nadie. Obviamente tanto Barcos como Paolo no están para hacer un tema de desgaste, sino para estar dentro del área. Los otros jugadores van a ayudar, van a hacer el desgaste, ir por fuera. Eso es importante, para que Paolo esté en el área y, contra un rival que si bien es cierto está levantando, ha tenido falencias defensivas y a Paolo le podría ir bastante bien”, señaló Kohji Aparicio, exfutbolista blanquiazul.

Aparicio recordó que el primer torneo que jugó Guerrero en las divisiones menores de Alianza Lima fue la Copa Crema 2000 Toto Terry, en el que el equipo íntimo acabó en el tercer lugar. Finalmente, contó una historia que vivió cuando fue con un amigo suyo a ver un partido de la famosa categoría 84 blanquiazul. “Paolo siempre quería ganar, hacer goles. Después de los partidos nos íbamos a veces a mi casa, con su mamá, su papá, y él y yo jugábamos en la calle. Una anécdota que recuerdo es que en el 2000, voy con un mejor amigo y estábamos viendo un partido de la categoría 84. Mi amigo me dice: ‘Oe, el delantero no pasa nada, solo está parado; en cambio (Jefferson) Farfán sí es bravo’. Le dije: ‘Espérate que ahora agarra las pelotas en el área y las mete’. Pasó un par de minutos y Paolo metió tres goles seguidos. Tres goles en cinco minutos”, apuntó.

Wilmer Aguirre, uno de los referentes blanquiazules, se mostró contento por el posible debut de Paolo Guerrero en el primer equipo. “Es un hincha que se está metiendo a la cancha a jugar. Como compañero, como amigo, como promoción, es una alegría su regreso al club. Todos sabemos la calidad de jugador que es, la experiencia que tiene, muchos años en el extranjero, en la Selección Peruana. Le viene bien llegar a Alianza. Siempre ha querido. Su sueño era regresar al club. Estoy seguro de que le va a ir bien y que va a aportar su grano de arena”, señaló.

El ‘Zorrito’ aseguró que tiene innumerables anécdotas con el ‘Depredador’, pero recordó cuando Jefferson Farfán, Guerrero y él luchaban por ser el goleador de los torneos de las divisiones menores. “Éramos un tridente. En menores, entre Paolo, Jefferson y yo nos repartíamos los goles y el título de goleador. No sabíamos quién iba a ser goleador porque hacíamos muchos goles. Yo no fui 84, pero sí hubo un año donde se juntaron 84 y 83, y nosotros estábamos en esa pelea por ser el goleador”, agregó.

El técnico Julio García, quien trabajó con Guerrero en las divisiones menores de Alianza Lima, contó la siguiente anécdota: “Siempre trataba de motivar a los chicos. En esos años, todos hablaban de Ronaldo (Nazário). Como había estado por Europa, compré unos videos, de Zidane primero, y luego me enviaron unos de Ronaldo. Estaban bien editados, con sus mejores jugadas. Duraban más de una hora. Yo les mostraba esos videos en el almuerzo, previo a un partido. Y se quedaban impresionados. Ellos veían las jugadas de Ronaldo y se tiraban al suelo. No lo podían creer. Jefferson decía ‘qué abusivo’, y Paolo se mataba de risa. Un día me doy cuenta de que el disco no estaba. Como había visto el empeño de Paolo y Jefferson, avisé que iba a ir a su cuarto a quitarle. Y vinieron y me dijeron: ‘profe, no sea malo, para sacarle una copia’. Ya, les dije que les iba a dar una copia a cada uno si hacían goles en un partido. Y lo hicieron”.





