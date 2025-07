Bassco Soyer está a punto de cerrar su paso por Alianza Lima para emigrar al extranjero. El atacante de 18 años, considerado una de las mayores promesas del club blanquiazul, dejará el equipo tras disputar la última fecha del Torneo Apertura ante UTC. Su destino ya está marcado: el Gil Vicente de Portugal, club que apostó por su talento y que llegó a un acuerdo con Alianza para concretar su traspaso. La noticia ha generado expectativa en el entorno íntimo, especialmente por tratarse de un jugador que, pese a su corta trayectoria profesional, logró destacar en el primer equipo y compartir vestuario con referentes como Paolo Guerrero. Bajo este contexto, los ‘íntimos’ vuelven generar la tendencia por exportar a sus juveniles al extranjero, como acaba de ocurrir con Víctor Guzmán al Sporting de Lisboa.

El partido contra UTC será su despedida del equipo blanquiazul. Bassco aseguró que está concentrado en ese último reto. “Todos los partidos son importantes y este último también. Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar el partido”, comentó con seriedad. A pesar de que ya tiene un pie en Europa, no quiere marcharse sin aportar una victoria más al club que lo formó. La operación con el Gil Vicente está cerrada y, según se informó, Alianza Lima conservará el 25% del pase del jugador para una futura venta.

La gran amistad con Paolo Guerrero

Desde su aparición en el primer equipo, Bassco Soyer encontró en Paolo Guerrero algo más que a un referente. Lo admiraba desde niño, y compartir camerino con él significó cumplir un sueño. A lo largo de estos meses, desarrolló una relación especial con el ‘Depredador’, a quien considera clave en su crecimiento dentro del club. “Paolo es un crack. Compartir camerino con tu ídolo es algo que no pensé que pasaría. Me jod* mucho, (pero) es una gran persona y un gran jugador. Voy a extrañar a mi viejo Paolo Guerrero”, declaró el juvenil, visiblemente conmovido. Su partida deja atrás no solo a un equipo, sino a una figura que marcó su camino como futbolista.

Bassco Soyer y Paolo Guerrero en Alianza Lima | Foto: X

Soyer ha disputado 4 encuentros en la Liga 1 con la camiseta de Alianza Lima durante este 2025. Marcó un gol y brindó una asistencia, ganándose el reconocimiento del comando técnico y la directiva, que lo consideran un talento a seguir en el extranjero. Su perfil veloz y su atrevimiento en el ataque lo pusieron en la mira de clubes europeos, siendo el Gil Vicente quien apostó primero por su proyección.

Esta transferencia se da en un contexto en el que Alianza Lima ha comenzado a exportar talento joven con mayor regularidad. Hace unos días, Víctor Guzmán también dio el salto al Sporting de Lisboa, lo cual marca nuevamente la tendencia en el deporte del club ‘blanquiazul’: formar, consolidar y proyectar juveniles con destino internacional.

Bassco también dejó en claro que está viviendo un sueño. “Si se cierra, sí, es un sueño. Eso lo ve mi representante y el club. Yo estoy enfocado en Alianza y en la última fecha”, comentó en una entrevista previa.

El salto al fútbol europeo representa un desafío importante para Soyer, quien aún se encuentra en una etapa de desarrollo como profesional. En Portugal tendrá la oportunidad de sumar minutos, medirse en un torneo más competitivo y continuar con su evolución futbolística. El Gil Vicente, equipo que milita en la Primeira Liga, ha sido una vitrina importante para jugadores sudamericanos en los últimos años, por lo que su llegada podría abrirle nuevas puertas en el mediano plazo.

Por otro lado, desde la interna de Alianza Lima, el traspaso de Soyer también es visto como un paso adelante en el proyecto de potenciar la cantera y convertirla en un eje de generación de talento y sostenibilidad. La directiva íntima aseguró un porcentaje de una futura venta, lo que permitiría beneficios económicos a largo plazo. Así, Bassco no solo se despide con ilusión, sino que deja una puerta abierta para un posible regreso en un futuro más maduro y experimentado.

Bassco Soyer anotó su primer gol con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuánto vale Bassco Soyer según Transfermarkt?

El valor actual de mercado de Bassco Soyer, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, es de 200 mil euros. Esta cifra refleja su potencial como jugador en formación, así como su proyección a futuro en el fútbol europeo. Con apenas 18 años y una transferencia a Europa en puerta, es probable que su cotización aumente dependiendo de su adaptación y rendimiento en la Primeira Liga.

TE PUEDE INTERESAR