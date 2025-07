Este fin de semana se vivirá una jornada muy intensa en la Liga 1. Después de un largo recorrido, conoceremos al ganador del Torneo Apertura 2025 y sabremos qué equipo dará un paso importantísimo en la lucha por el título nacional. Universitario de Deportes, que parte con ventaja para llevarse el primer certamen de la temporada, recibirá a Los Chankas en el Estadio Monumental y es el favorito para quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, como suele suceder en estos duelos de definición, el ruido externo se hace eco en las redes sociales y los cuestionamientos infundados comienzan a tomar forma, con relación al profesionalismo de los futbolistas. Esto, por supuesto, viene afectando más a los jugadores de Los Chankas.

Debido a que Universitario necesita ganar e incluso empatar para coronarse en el Torneo Apertura, algunos comentarios en redes sociales sugieren estar al tanto del rendimiento de los futbolistas de Los Chankas, ya que estos podrían estar sometidos a algún arreglo previo. Si bien estas acusaciones no tienen fundamento alguno, desde el club andahuaylino dieron la cara y buscaron zanjar cualquier duda.

Los Chankas marcha en el puesto 11 el Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, conversó con L1 Radio y fue consultado sobre estas afirmaciones. En su respuesta, el estratega le resto importancia a este tipo de comentarios y sugirió que, en la previa de este tipo de partidos, siempre habrán voces que buscan notoriedad en las redes sociales, sin medir las consecuencias de lo que dicen o especulan.

“Es difícil. Las redes sociales, lamentablemente, son usadas para bien y otras veces no tanto. Se aprovechan de este momento, se aprovechan de la circunstancia y nosotros, que somos la cara visible en este caso por jugar contra la ‘U’, quedamos expuestos”, comentó.

En esa misma línea, agregó: “Yo creo que eso lo tenemos que dejar de lado, jugar el partido y no hacer tanto hincapié en lo que diga la gente, porque sino eso interferiría en lo que es el fútbol, en lo que alguna vez dijo Maradona: ‘la pelota no se mancha’; y bueno, tratemos que no se manche”.

Los Chankas venció por 3-1 a Sporting Cristal en Andahuaylas. (Foto: Liga 1)

Para Paolella, en Los Chankas solo se enfocarán en lo estrictamente futbolístico y no le darán más repercusión a quienes quieren ganarse un espacio con supuestos o comentarios infundados. Por otra parte, en lo que respecta al juego, aseguró que el trámite ante Universitario será muy distinto a los partidos que tuvieron frente a Alianza Lima y Sporting Cristal, con un triunfo en casa ante este último.

“Lo que pasa que son dos equipos que juegan distinto. Los planteamientos de Alianza Lima y la ‘U’, difieren por características distintas de los técnicos. Son dos equipos grandes que siempre salen a ganar. Una cosa es jugar de locales en Andahuaylas y otra cosa es jugar de visitantes. Ante Sporting Cristal nos salió bien y ojalá que lo que vayamos a plantear ante la ‘U’ nos dé un resultado positivo”, afirmó.

Por último, Walter Paolella planteó que, si bien la propuesta de los dirigidos por Jorge Fossati será la misma como cada vez que juegan en el Estadio Monumental, esta tendrá un condimento especial por la posibilidad de ganar el Torneo Apertura ante su gente. “Uno plantea una forma de jugar, con toda su gente que tiene la ’U’. La propuesta de ellos va a ser la misma de siempre, con el condimento de salir campeones”, aseveró el argentino.

Universitario tiene la primera opción de ganar el Torneo Apertura 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo jugarán Universitario vs. Los Chankas?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, por la fecha19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 12 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

