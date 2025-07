Cuando Martín Cauteruccio llegó a Sporting Cristal durante la temporada pasada, pocos imaginaron la avasallante influencia que iba a tener dentro del área rival y la cantidad goles que iba a marcar gracias a su olfato de ‘killer’. Hoy, todo lo vivido en el Rímac con el uruguayo será parte del recuerdo. Y es que tras confirmarse su partida a Bolívar de la Paz, este jueves, a través de las redes sociales del club celeste, el charrúa se despidió con un sentido mensaje.

Visiblemente emocionado por la situación, ‘Caute’ tomó la palabra y comenzó recordar todo lo que vivió durante su estadía en Sporting Cristal, pasando por sus goles anotados y el respaldo incondicional de la hinchada en cada estadio donde jugó. Asimismo, reveló que estaba todo finiquitado para su adiós hacia otro club, considerando esta como una buena oportunidad para su carrera.

“Quería contarles un poco cómo me estoy sintiendo con estos sentimientos encontrados, primero por una tristeza por este paso, pero por otro lado contento por esta oportunidad que se me brinda. Quería compartirlo con todos ustedes y agradecerles por el apoyo que siempre me han brindado, el cariño en cada cancha, en cada partido y a todos los que he cruzado y me han brindado ese amor”, sostuvo.

Asimismo, el delantero de 38 años rememoró los goles que marcó –49 en total– y las emociones que vivió en cada festejo con la tribuna. “Recordar tantos lindos momentos que me han tocado vivir dentro y fuera del campo. Dentro, la cantidad de goles que pude realizar, las pelotas que me llevé en cada ‘hat-trick‘, los festejos de gol con cada uno de ustedes y que queda en mi corazón (...)”, agregó.

Martín Cauteruccio marcó 49 goles en 49 partidos con Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Finalmente, Martín Cauteruccio pidió a los hinchas de Sporting Cristal que no dejen de alentar al equipo en esta etapa de la temporada, en donde, si bien no consiguieron el objetivo de ganar el Torneo Apertura, buscarán revertir la situación en el próximo certamen. A su vez, consideró este pasó por el Perú como uno muy importante en su carrera.

“Exhortar a toda la gente que siga como lo ha hecho siempre, alentando y acompañando. Por último saludarlos, despedirme en este momento que ha sido tan importante para mi carrera. Un año y medio donde viví hermosos momentos, con todo cariño les deseo todo lo mejor para lo que viene. ¡Fuerza Cristal!“, aseveró.

Minutos después de este mensaje de Cauteruccio, Sporting Cristal confirmó que, por mutuo acuerdo, finiquitó la resolución del contrato con el futbolista. Esto explica que el uruguayo llega a Bolívar como agente libre, por lo que el cuadro boliviano no tuvo que desembolsar ningún monto en las oficinas rimenses.

En cuanto a números, ‘Caute’ de despide de ‘SC’ después de haber marcado 49 goles en 49 partidos; es decir, un espectacular promedio de un tanto por encuentro. Desgranando estos datos, el charrúa marchó un ‘póker’, seis ‘hat-tricks’ y 10 dobletes, además de una asistencia. Siete de esas anotaciones fueron por Copa Libertadores, mientras que las 42 restantes por Liga 1. ¿Podrá replicar estos registros en el fútbol boliviano?

Martín Cauteruccio se marcha de Sporting Cristal comoa agente libre. (Foto: Sporting Cristal)

