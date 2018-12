Minuto 32 del segundo tiempo. Alianza Lima , tras ir perdiendo 3-0, se ha puesto a un gol. Tiene un tiro de esquina a favor y va Maximiliano Lemos.

El volante, que ingresó a los 60’, lanza el centro de derecha y este es rechazado por la defensa de Melgar. El rebote le cae al ‘Maxi’ y, nuevamente con la diestra y de forma rasante, la mete al área.

Otra vez, la pelota es rechazada y, otra vez, cae en los pies de Lemos. Y este, pese a que ya hay un compañero libre, vuelve a lanzar el centro, esta vez con la zurda.

En esta ocasión, Aldair Fuentes la mete de cabeza y empata. Celebra Alianza Lima, euforia en las tribunas. Bengoechea, en la banca, solo sonríe. Una vez más, lo ha hecho.

Porque ese es su Alianza Lima, el equipo que cuando no puede al ras, no se hace problemas en tirar centros. No hay por qué quejarse ni ponerse rojo por eso. Así, con ese estilo, campeonó el año pasado y ayer remontó lo que ya parecía sentenciado. ‘Bengo’ la tiene clara. Y Alianza Lima se lo agradece.

Escribe: Eduardo Sotelo

