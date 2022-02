No sigue en Alianza Lima. Una de las dudas que se manejaba en relación al futuro de Beto Da Silva era la de si iba a permanecer o no en el conjunto de La Victoria, luego de algunos detalles que no permitían que ninguna de las partes encuentren la tranquilidad deseada.

Ante ello, nació la posibilidad de que el futbolista vuelva a defender la camiseta de César Vallejo club que, según detalló RPP, ya llegó a un acuerdo con Beto para que regrese al conjunto norteño con miras a la presente temporada.

Sin embargo, estas horas serán claves para definir la situación contractual del delantero con relación a Alianza Lima. Si bien existe la posibilidad de que llegue a la UCV en calidad de préstamo, en las oficinas de Matute no descartan ponerle fin al vínculo con el jugador.

Como se recuerda, Beto Da Silva llegó al conjunto blanquiazul en 2020, pero no tuvo la fortuna deseada y quedó muy relegado del primer equipo. A pesar de ser una apuesta a futuro, no llegó a convencer a los comandos técnicos que han estado al frente del club en estos meses.

Beto mejor en Vallejo que en Alianza

Un sector de la fanaticada de Alianza Lima se mostraba en contra del futbolista debido a que -en 2020- se lesionaba constantemente. Además, Da Silva no se quedó en el equipo en la campaña 2021 -año en el que se pensaba que el club blanquiazul jugaría en la Liga 2- y terminó vistiendo la camiseta de César Vallejo.

En el elenco del norte dejó una buena impresión, por lo que ha sido nuevamente recibido con los brazos abiertos por la escuadra trujillana, la misma que sigue siendo dirigida por el profesor José Guillermo Del Solar.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.