Alianza Lima deberá esperar hasta la fecha 8 para poder debutar en el reinicio de la Liga 1. Los íntimos tenían previsto enfrentar a Binacional, pero ante los casos positivos que registraron, aún no hay un veredicto oficial en cuanto al duelo. Ahora el rival es Sporting Cristal, ex equipo del delantero Beto Da Silva. ¿Celebrará si anota un gol?

“Tengo mucho cariño y respeto por Sporting Cristal, pero para mí sería una alegría muy grande hacer un gol después de un buen tiempo, siempre con mucho respeto hacia el equipo al que pertenecí”, sostuvo el delantero en conferencia de prensa virtual. Además, aseguró que espera ser llamado para ese encuentro.

“Enfrentar a Sporting Cristal será lindo. Para empezar, es un gran rival y durísimo. Empezar así la Liga, una vez más, va a ser muy interesante. En lo personal, creo que va a ser grato y solo espero poder estar en cancha y, ¿por qué no?, hacer un gran partido. Es especial este partido, por el rival, pero hoy me debo a Alianza Lima y espero hacer un gran partido y ganar”, agregó el atacante íntimo.

Sin embargo, la reanudación del campeonato no es su única motivación. Si bien Da Silva aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para saltar a la cancha, también se mostró entusiasmado ante la posibilidad de ser observado por Ricardo Gareca, tal y como sucedió en el duelo de Universitario y Cantolao.

“El que técnico de la Selección Peruana esté pendiente de los partidos locales, creo que es una gran oportunidad. El ‘profe’ ya decidirá, pero por mi parte dará todo para que se pueda dar esa convocatoria, así como sé que lo harán todos mis compañeros de llegar a la selección”, afirmó.

Beto Da Silva aseguró que este periodo en cuarentena ayudó al equipo y que ahora, sea en el banquillo o en el once titular, está presto a darlo todo por el club. “Uno siempre se tiene que mentalizar y verse jugando. Si me toca estar en la banca o me toca estar de titular, yo siempre voy a estar apoyando al equipo. Ojalá tenga oportunidad, pero si no es el caso, desde afuera voy a apoyar a mis compañeros”, sentenció.

