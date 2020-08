Alianza Lima había hecho la solicitud de los puntos del duelo contra Binacional, debido al incumplimiento del protocolo sanitario del equipo del sur del país. Sin embargo, las cosas no fueron como los dirigentes del cuadro blanquiazul esperaban.

Y es que la Comisión Disciplinaria de la FPF declaró improcedente la solicitud que el conjunto de La Victoria realizó, por lo que el compromiso entre ambas escuadras no está del todo cerrado.

“Si bien es cierto, el pronunciamiento emitido por la Comisión Médica de la FPF ha concluido que el plantel del Club Deportivo Binacional no se encuentra habilitado para disputar el encuentro deportivo... la Gerencia de Operaciones de Competencias de la Liga de Fútbol Profesional les informa que el encuentro mencionado no se disputará por las razones expuestas; sin embargo, debe tenerse en consideración que, revisando el escrito de referencia, no cumple con las exigencias previsras en el artículo 92° numeral 3 del Reglamento Único de Justicia, en el extremo que no se ha cumplido con adjuntar la tasa respectiva, por tanto, la solicitud deviene en improcedente”, señala el comunicado de la CD-FPF.

Una mala y otra buena para Alianza Lima

A pesar de haber llegado a La Victoria por recomendación del técnico, Mario Salas, Patricio Rubio sabe que ganarse la titularidad en Alianza Lima no es cosa fácil, por tal motivo trabaja con fuerza, intentando demostrar todo lo que puede hacer y convertirse en una pieza clave para los blanquiazules.

A punta de esfuerzo, el atacante se va ganando, poco a poco la confianza de Salas y este ya lo tendría en cuenta para arrancar en el duelo ante Sporting Cristal. En el último partido de práctica, Patricio Rubio formó parte del equipo ‘A' de Alianza Lima que venció al equipo ‘B' por una goleada de 7-1.

Por otro lado, el director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, manifestó que todos los papeles de Patricio Rubio se encuentran en regla por lo que ya puede ser convocado para los siguientes enfrentamientos.

