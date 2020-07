Es un tema del pasado. Beto Da Silva no ve las horas de volver a los entrenamientos con Alianza Lima, tras una larga para por la crisis sanitaria. El atacante de 23 años está listo para ser protagonista en el club íntimo, pero para ello tuvo que vencer algunos temores que lo acompañaron durante mucho tiempo.

”Por mucho tiempo tuve el temor de correr a los espacios, porque tenía miedo de que me pueda pasar algo. Uno se trauma cuando te sucede muchas veces, pero es tema del pasado. Ahora no tengo ningún problema y puedo hacer todo muy normal”, confesó Beto para Movistar Deportes.

Este temor nació con el desgarro muscular que sufrió, durante su paso por Gremio. Ello sumado a las constantes lesiones que se dieron posteriormente, no solo en el conjunto brasileño, sino en otros planteles. Lo llevó a que el propio jugador se contuviera y no sume los minutos esperados.

Da Silva ha pasado por cuatro equipos desde el 2017, sin lograr consolidarse como esperó, debido a diferentes factores. Hoy con Alianza Lima está listo para recuperar esa senda del éxito y está dispuesto a continuar trabajando para lograr ser protagonista en cada encuentro.

“A esta edad no me puedo dar el lujo de decir dónde puedo jugar, yo tengo que hacerlo donde me pongan, en la cancha que sea y donde se. No solo es el físico, sino la ilusión, el corazón y las ganas de sobresalir de toda esta situación. De retomar esa carrera que tanto anhelo tener de nuevo, ese protagonismo que creo que tengo las condiciones de tenerlo”, agregó.

Vuelta a los entrenamientos

Alianza Lima anunció la firma de la Declaración Jurada dada por la Federación Peruana de Fútbol, a fin de obtener la autorización para la vuelta a los entrenamientos. Con este documento en regla, será cuestión de tiempo que se emita la resolución del máximo ente del balompié en el país, para reanudar sus actividades, tras las pruebas moleculares.

