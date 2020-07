Pese a que en el calendario se marco que el inicio de las Eliminatorias para la Selección Peruana sea en setiembre, existían muchas dudas alrededor. Por ejemplo, si había retraso de algunos meses, ¿el fixture tendría algún tipo de alteración? Gonzalo Belloso, Director de Desarrollo de la Conmebol, no solo nos aclara este panorama (en un ‘mano a mano’ con el periodista César Vivar), sino también se refiere a la posibilidad de que algunos partidos se desarrollen con público, al arranque de la Libertadores y Sudamericana y, por supuesto, a la sanción que recibió el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano por el caso ‘reventa de entradas'.

¿Qué información tienen de la pandemia en cada país, relacionada al fútbol y la sociedad? Te lo pregunto porque alguna vez señalaste que ‘si algún país se queda relegado en el tema sanitario, evidentemente lo vamos a ayudar’. Pero van a tener que elegir si compite o no…

Nosotros no vamos a dejar a nadie en el camino. El fútbol es un juego de equipo y de esta manera vamos a seguir adelante en nuestros torneos. Obviamente que si hay nueve países con la posibilidad de competir y alguno no, buscaremos la manera de encontrar una solución para el resto. Necesitamos de todos y son exitosos porque son 10 países. De cada uno tenemos recordados equipos que estuvieron en situaciones de finales. Entonces si bien necesitamos que se juegue, somos muy firmes en decir que vamos a jugar nuestro torneo. Todos van a empezar o terminar si hace falta en diciembre, en enero pero cuando haya algún problema puntual lo analizaremos y encontraremos una solución. Creemos también, por datos que tenemos, y hemos conversado con profesionales, que la situación va a estar mejor en agosto y en setiembre será factible competir sin problemas. Y si no seguiremos buscando soluciones. Pero lo más importante como el primer día sigue siendo la salud.

¿Se ha planteado la Libertadores y Sudamericana en un solo país, como lo hizo UEFA con la Champions?

La idea hasta ahora sigue siendo jugar el mismo formato, respetando las localías de los países. Obviamente los reglamentos dicen que si un equipo puede elegir dónde va a jugar de local. Por ejemplo si un equipo tiene problemas con su ciudad, si su ciudad ha tenido muchos contagiados, puede jugar en una ciudad a 100 kilómetros. El reglamento es amplio y se va a encontrar soluciones para jugar de la mejor manera.

Quedó claro en el último comunicado que las Eliminatorias comienzan en setiembre, pero no quedó muy claro si se conservaba el fixture…

Es un torneo de la FIFA y nosotros hacemos de proveedores. Nosotros le gestionamos los partidos, las canchas. FIFA hasta ahora mantiene la fecha de setiembre como inicio de las Eliminatorias, pero de fecha 1. Y si no se jugase en setiembre, por una decisión FIFA, va en octubre pero siempre con la fecha 1. El torneo está empezando. En este caso Perú juega con Paraguay y Brasil y será lo mismo si se juega en setiembre, en octubre o si se juega en noviembre. No hay que hacer demasiado problema.

¿Qué visión tienen respecto al tema de jugar sin público en las Eliminatorias? ¿Influirán los contextos de cada lugar?

En cuestión de público en Sudamérica es neurálgica. Si hay algo en lo que somos fuertes es por nuestros jugadores, nuestros entrenadores y nuestros hinchas. No existe el fútbol sudamericano sin nuestro ambiente, sin nuestro fútbol. De hecho, el último mundial la afición de Perú fue nombrada la mejor del mundo. Eso no lo vamos a perder nunca. Es nuestra forma de ser, de vivir el fútbol y acompañar a nuestros equipos. Dicho todo eso, hoy lo que va a regir son las normas gubernamentales, no es la Conmebol, no es FIFA, no son los clubes que van a decir si el público está permitido o no. Son las normas gubernamentales. Así que los que dirigen si se juega con público o sin público o restringen porcentaje, van a ser los países y sus decisiones. Nosotros lo vamos a acatar, siempre teniendo en cuenta que cuando se vuelva a cancha llena será un placer. Porque si hay algo fuerte en Sudamérica es el acompañamiento de su gente.

¿Están al tanto de la declaración jurada que envió la FPF y que algunos clubes rechazaron porque se incluyeron temas comerciales?

Cuando tomó esta decisión la FPF y la Liga 1, de tener una solución y jugar en una sede única en Lima, para tener un control y asumir la responsabilidad, nos pareció una buena salida. Todo lo que es cuestiones comerciales no está en nuestra órbita. No tenemos idea, tenemos mucha confianza en esta solución de poder terminar sus torneos, de jugarlos. Hemos aportado algunas cuestiones económicas a los test, pero lo que es directamente cuestiones comerciales de los clubes no tenemos nosotros injerencia ni tampoco queremos meternos. El fútbol peruano encontrará la manera de salir adelante porque siempre lo ha hecho, tiene muchísimo para dar. Tiene excelentes jugadores. Ojalá encuentre la unidad para seguir creciendo.

Hace unos años Conmebol envió una comisión para salvaguardar un pedido de FIFA, de cara a una intromisión en el campo político. ¿Evaluaron intervenir, otra vez, por un tema como el de la reventa de entradas, donde incluso Lozano (presidente de la Federación Peruana de Fútbol) y parte de su directorio fueron sancionados?

Esa denuncia o ese sumario que se les hizo a algunos dirigentes, fue por un camino que nosotros no legislamos, que son comisiones independientes. Las comisiones independientes tardaron un tiempo en tomar una decisión y fue la que nos comunicó a nosotros y a la FPF. Nos pareció una sanción que respetamos. En lo que sí nosotros estábamos muy preocupados era no respetar los estatutos. Hay estatutos que FIFA plantea y marca, y nosotros como Conmebol tenemos que hacer cumplir con nuestras 10 federaciones. Entonces veíamos una clara injerencia del gobierno inicialmente sobre esos estatutos. Eso hoy se salvó. Hay unos estatutos en los que están todos bastante de acuerdo, donde está todo el mundo representado en el fútbol peruano y es lo que hoy las federaciones están mostrando. Es lo que se aprobó, donde también le garantiza a la Federación ser dueña de los derechos, de sus competencias. Me parece que es lo que plantea FIFA. Nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardar acá en Sudamérica y no tengo ninguna duda de que el fútbol peruano va a entrar en una mesa de negociación y de arreglo para todo esto. Nosotros tenemos muchas esperanzas en el fútbol peruano.

Me llama la atención, porque no sé si FIFA esto lo considera muy grande –reventa de entradas– y porque esa denuncia llegó a ellos y a las oficinas de Conmebol… Y si bien hay una sanción de una entidad autónoma no quita que ustedes tengan alguna conclusión de las cosas que no deben pasar en el fútbol…

Yo no abriré un juicio de valor sobre una comisión de profesionales que tomó una decisión. Nosotros respetamos la decisión que tomó esa comisión. Día a día trabajo con la Federación, hemos crecido mucho, hemos tomado muy buenas decisiones con la Federación, hemos podido organizar cosas muy importantes, como la final única. Siempre que puedo le agradezco a la Federación todo lo que hizo para ayudarnos, a los clubes, sobre todo al pueblo peruano. Pero nosotros no podemos dar un juicio de valor sobre una decisión que tomó una comisión. Estamos en contra de todo lo que no sea sano, desde entradas, pero esta es una decisión apoyada en una reglamentación existente en Perú que permitía ese tipo de prácticas. A partir de ahora creo que las reglas son diferentes. Miraremos a partir de ahora.

Cuéntanos un poco sobre el Plan Evolución y Educación que está desarrollando Conmebol…

En el 2016 hicimos recorridos por los 10 países de Sudamérica para tener a la mano las necesidades que había en la industria, en las asociaciones miembro, en los clubes. Y algo recurrente era la capacitación, que hubiese más gente capacitada en el día a día y en la toma de decisiones, ya sea en la parte deportiva o administrativa. Luego generamos unos cursos que fueron muy interesantes que hizo Conmebol de disciplinas como futsala, fútbol playa, femenino y juvenil y ahora todo eso lo pudimos plasmar en una plataforma digital donde la gente puede educarse de una manera aleatoria en sus tiempos. Bueno, una pequeña universidad o instituto donde inicialmente este año vamos a tener 10 cursos en oferta, uno de ellos Gestión Deportiva, Formación Juvenil, Organización de Eventos.

Con respecto a este plan Evolución, ¿qué tipos de filtros hay para participar?

Nosotros hicimos una alianza con una plataforma muy exitosa que trabaja con Barcelona de España, trabaja con muchos institutos. Tenemos filtros educativos, tenemos filtros de base. Por ejemplo, la carrera en Gestión Deportiva son cuatro meses. Hay que ser egresado de una enseñanza media y después hay cosas que son amplias para todo el mundo, como seguridad de estadios donde no hay más requisito que tener ganas de prepararse.

¿Cuál sería la ventaja o las ventajas de capacitarse con los cursos y esta plataforma de Conmebol?

Uno de los beneficiosos es que muchos de los instructores o profesores son los que en el día a día hacen el fútbol en Sudamérica, en cuestión administrativa; en cuestión de deporte es muy reconocido en Sudamérica que van a contar experiencias directas. Es una plataforma teórica creada por profesores que seguramente tendrán mucha capacidad y aparte de la capacidad resuelven problemas todos los días. Entonces las experiencias que se transmiten van a hacer perfectamente llevadas a un terreno de ejecución. Por ejemplo, hacemos una organización de eventos y ponemos como prueba lo que fue la final única en Lima (entre Flamengo y River Plate, por Copa Libertadores). Se tuvo que hacer en 10 días, se tuvo que tener miles de recaudos, donde tuvo que existir interacción con el gobierno y los organismos de seguridad.

Y respecto a los tiempos, ¿hay algunos momentos de horarios rígidos, donde se hace una cita para que todos los alumnos estén vía zoom con el ponente?

Todo es completamente flexible. Habrá reuniones de grupo pero hay flexibilidades para horarios. La idea es que la gente se puede capacitar y pueda ser útil en esta industria que cada vez es más grande.

¿Puede ocurrir que la gente que está en estos cursos en un futuro sea tomada en cuenta por Conmebol para alguna realización de eventos?

Puede ocurrir que sea materia activa de trabajo en clubes, en asociaciones, en otros deportes. Es de amplio espectro, es una organización de eventos general. Por ejemplo, cuando hablamos de esto es para mejorar cualquier CV, es muy accesible en los precios. La idea es que la gente se pueda sumar.

¿El lanzamiento es el 10 de julio y está abierto para todos los que quieran generar más contenido?

Sí, el 10 de julio empiezan los dos primeros cursos que es de Gestión Deportiva y de Formación de Entrenadores Juveniles. Después a lo largo de los meses, hasta fin de año, ocho cursos más. Es muy accesible, tiene mucho condimento y hecho por gente que desarrolla esto. Hay gente muy preparada en Perú y bienvenidos todos.