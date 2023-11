El bajón de nivel de Bryan Reyna fue considerable en la recta final del campeonato y aunque Alejandro Restrepo lo tiene en sus planes para el 2024, el propio jugador mantiene como objetivo emigrar a sus 25 años. Con contrato vigente hasta 2025, la única forma viable de que el extremo salga es que sea pretendido por un equipo del exterior.

Sin embargo, sin el título nacional y con un discreta eliminatoria, Reyna parece que no se moverá de Alianza y seguirá como íntimo. Eso sí, a inicio del 2024 tiene una gran vitrina para mostrarse: la Libertadores. No solo eso, pensando en recuperar su nivel, podría sumar minutos en los amistosos con Perú de marzo y sumado a los partidos de Copa, su valor e interés de afuera podría volver a resurgir.

Sus números con Alianza este año Partidos Minutos Goles Asistencias Liga 1 Playoffs 2 88′ - - Clausura 13 709′ 1 - Libertadores 6 501′ - - Apertura 11 763′ 3 2 TOTAL 32 2061′ 4 2

Altibajos esta temporada

Para nadie es un secreto que el momento de quiebre de Reyna fue cuando no fue vendido a Gremio de Brasil. El extremo venía de un gran Apertura, marcando goles, asistiendo y hasta generando penales para Alianza. Su desequilibrio y velocidad marcaba una amplia diferencia, tal es así que a finales de julio llegó la oferta del club de Porto Alegre.

Se mencionó que la oferta fue de 1.4 millones de dólares y el jugador estaba dispuesto a irse. Sin embargo, Alianza Lima no estaba dispuesto a desprenderse de Reyna, ya que el mercado de pases había cerrado y el monto considerado por Gremio era menor a lo esperado. Se planeó que con el título, su valor subiría mucho más y podría ser vendido.

Para mala fortuna de Bryan Reyna no ocurrió ni lo uno, ni lo otro. Lo que vino para él fue un discreto rendimiento, sumado a declaraciones del propio jugador que denotaban su molestia por no haber podido emigrar a Gremio. Para el Clausura, el exCantolao no tuvo el protagonismo de la primera parte del año, perdiendo incluso hasta la titularidad.

Si bien su desequilibrio y juego no estaba en duda, pero la intermitencia del segundo semestre le pasó factura y terminó perdiendo el puesto con Franco Zanelatto. Al final del torneo, Reyna no comenzó ninguna de las dos finales ante Universitario y luego de perder el campeonato deslizó problemas con Mauricio Larriera, extécnico de Alianza.

Y aunque tras la llegada de Alejandro Restrepo, todo el plantel ha entrado en evaluación, es sabido que el colombiano desea contar con el jugador y sacar todo su potencial. Reyna aún tiene proyección, con enfoque y motivación puede volver a mostrar lo mismo que en el Apertura y ahora sí concretar su vuelta al extranjero. Depende de él.





