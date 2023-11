¿Cuánto afecta a los patrocinadores de la selección peruana este mal momento? tiene para patrocinar por su por su mejor momento?

Cuando una empresa decide patrocinar a un equipo de fútbol, una empresa, un evento, un jugador, o lo que estime patrocinar, tiene la expectativa de resaltar de manera positiva, ese es el objetivo de la empresa, que el auspicio sea positivo. El que sea positivo en un equipo de fútbol va de la mano con resultados deportivos buenos, porque de alguna manera quienes están detrás son los hinchas, jugadores. Si deportivamente va bien un equipo, los aficionados van a estar pegados y contentos y van a consumir más. Por ejemplo, hay equipos de afuera que cotizan en la bolsa y sus resultados deportivos impactan directamente en el valor de sus acciones. Es decir, si gana el equipo, sus acciones tendrán a incrementarse, y si pierde, todo lo contrario, lo mismo sucede con una empresa que se vuelve patrocinadora de una selección. El consumidor, que finalmente es el aficionado, va a estar más ligado al equipo si los resultados deportivos son buenos; hoy eso no acompaña en la selección, se ha visualizado rápidamente en la asistencia al estadio, no ha habido mucha gente con sus camisetas, es más algunas empresas hacían eventos internos para salir temprano para que sus trabajadores vean los partidos, eso se ha perdido. Finalmente, es una pérdida económica para los patrocinadores.

Ante estos malos resultados de la selección, ¿qué pierden los auspiciadores?

De alguna forma, hay reputación de por medio. Uno se busca asociar o juntar con quien de alguna manera muestre y y prospecte éxito. Las marcas se asocian porque se sienten pares y se juntan y se sienten exitosas entre ambas, entonces, el juntarte o asociarte con un club, una selección que finalmente no es bien vista, eso va a generar algún impacto sobre el patrocinador, o en términos económicos, o en términos reputacionales. Hay casos que hemos visto, en el mundo de los negocios, donde terminan retirando el auspicio por algún evento negativo.

Este perjuicio a los auspiciadores de la selección sería a corto, mediano o largo plazo?

Dependerá mucho del tipo de empresa que esté auspiciando; por ejemplo, Adidas es el principal sponsor de los uniformes de la selección. El impacto económico es directo, ya que la gente va a dejar de consumir uniformes, camisetas, o alguna indumentaria de la selección, porque no está contento con los resultados, y por ende, no va a estar con el ánimo, o con la disposición de consumir este tipo de productos. Es un impacto directo en términos económicos, y seguramente las otras marcas también se verán afectadas, si es que los resultados se mantienen así.

Perú solo ha registrado dos empates y un solo gol a favor en las primeras seis fechas de Eliminatorias. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Hace unos días, Yape, patrocinador de la selección, sacó un spot sobre la situación actual de la bicolor, ¿qué le pareció esta idea de hacer sentir el deseo de la afición de que haya cambios?

Bueno fue una estrategia riesgosa también, Yape de alguna manera asumió ese riesgo, al lanzar este tipo de mensaje en una situación como la que está viviendo la selección, porque de alguna manera el sponsor tiene que apoyar a quien está patrocinando, entonces fue medio controversial. Ahora, lo que sí le generó fue visibilidad, de alguna manera la marca Yape ha sido expuesta a través de esa viralización.

También se han visto casos recientes donde los sponsors han retirado sus auspicios, con la selección y debido a esta mala racha, ¿se puede llegar a este punto también?

Uno siempre quiere estar asociado a una marca ganadora, una marca que dé una buena reputación y que eso le revierta a quien está sponsoreando. Finalmente es una inversión, y quien invierte busca que sea repagada y genere utilidades o ganancias. Mientras los sponsors vean una opción de rentabilizar su inversión, van a seguir apoyando, pero en el momento que perciban que eso no ocurre, van a dejar de hacerlo. Creo que ahora es muy prematuro para decir que van a abandonar su apoyo a la selección, pero si esto no mejora, en algún momento, alguno se pondrá a pensar en esa alternativa. Pero hoy es muy pronto pensar que eso va a ocurrir, seguramente más adelante podría ocurrir. La próxima fecha todavía es en casi un año y viene la Copa América, todavía hay exposición grande de la selección fuera del país.

Volver a un Mundial y vivir dos procesos buenos con Ricardo Gareca hizo que las marcas y las empresas apostaran por la selección, si la mala racha continúa es posible que todo lo que se avanzó en patrocinio se retroceda por la mala imagen del equipo?

Sí, claro, si se deteriora la imagen de la selección, se vuelve menos atractivo para el usuario y por ende para los propios patrocinadores, porque esa inversión se reditúa con o reputación o beneficios económicos, que van de la mano. Entonces, si pierde, credibilidad la selección, pierde valor y con ello será menos atractivo para que los patrocinadores quieran seguir auspiciando, y disminuirá probablemente el valor de la selección o el monto que estén dispuestos a patrocinar.

¿Cuánto afecta a los patrocinadores que Juan Reynoso siga a cargo de la selección?

Lo que pasa que también el entrenador actual, si lo comparan con el entrenador anterior, pierde en porcentaje, y cualquiera que hubiese sido el nuevo entrenador iba a estar detrás siempre. De alguna manera, le iba a complicar, como le está complicando la imagen ahora al actual entrenador. Ahora, los resultados te hacen famoso tanto para lo bueno como para lo malo, porque si ganas todo, eres famoso, positivamente, y si no te van bien, eres famoso, pero negativamente. Eso es lo que le está pasando actualmente al entrenador, pero hay que entender también que en el fútbol se tiene al cliente más fiel que hay. Los resultados ayudan a que consuma más, por supuesto, entonces, sea un entrenador o sea otro, el aficionado no va a dejar de ser hincha de la selección. Lo que sí va a provocar posiblemente con su descontento sea un menor consumo.

Juan Reynoso llegó en agosto del 2022 a la selección. (AP Photo/Martin Mejia)

¿Qué hay que evaluar antes de auspiciar a una selección con alcance y exposición a las críticas como la peruana?

Uno quiere siempre juntarse con una empresa ganadora, con un equipo ganador y en los últimos siete, ocho años, la selección peruana ha demostrado ser eso. Pero recordemos que hace más de 30 años esa no era la imagen de la selección, finalmente es un riesgo. Quien patrocina un evento, una selección, un club, un equipo, o un jugador está asumiendo un riesgo, está asumiendo un riesgo porque la marca, o lo que está patrocinando se mantenga ganadora en el tiempo, pero eso no puede ocurrir. Más fácil es apostar por por una selección que continuamente gana, como la brasileña o la argentina. Es más difícil tomar la decisión de auspiciar una selección que no tiene esas características, o que históricamente no ha tenido pero la ganancia también podrá ser mayor, como los que auspiciaron en 2018 y previamente a ese Mundial, porque tuvieron una mayor exposición. Entonces, evaluar qué es lo que vas a auspiciar, en este caso la selección y que tenga la posibilidad de ser ganadora; en los últimos procesos, hemos quedado quintos, y ahora se aumenta un un par de cupos, entonces, la probabilidad de que la selección vaya al mundial era alta. Ahora, estos seis primeros resultados nos han hecho pensar que de repente eso no va a ocurrir, pero, claro, la decisión no se ha tomado hoy, la decisión la han tomado ya hace algún tiempo previo a las Eliminatorias, entonces, han evaluado el éxito de la selección en ir a un Mundial, eso es lo que evalúa un equipo, que esté en posiciones expectantes. Lo otro que hay que evaluar es la reputación, en este caso de la selección, la selección tenía en su momento previo a estos seis partidos, una gran reputación, entonces había una grande exposición, no solamente en el mercado nuestro, sino en el mercado internacional. Básicamente eso es lo que hay que analizar.





