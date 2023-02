La tercera jornada del Torneo Apertura 2023 fue muy atípica, pues se contabilizaron seis ‘walkovers’, entre los cuales estuvo el que se dio en el estadio Alberto Gallardo, luego de que Alianza Lima decidiera no presentarse a enfrentar a Sporting Cristal como medida de protesta ante sus desacuerdos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), respecto a los derechos televisivos de la Liga 1. Eso trajo consigo una derrota por 3-0, tal como está establecido en el reglamento. Sin embargo, este viernes se confirmó que los victorianos apelarán dicha sanción y solicitarán la reprogramación del duelo ante los rimenses.

Como se recuerda, hace unos días se oficializó el ‘W.O’ de los ‘Íntimos’ y estos, como estaba previsto, apelarán ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF). Diego Gonzales Posada, miembro del ‘Fondo Blanquiazul’, conversó con ‘RPP Deportes’ y dio detalles sobre las medidas que tomarán al respecto. “Vamos a pedir reprogramar el partido ante Cristal porque se saltaron los requisitos televisivos”, señaló.

Tal como informó Depor, los argumentos de Alianza Lima son el incumplimiento de Sporting Cristal en los procesos que otorgan las garantías para un encuentro de esta índole. Asimismo, el cambio repentino de la locación –en un principio se iba a jugar en el estadio Nacional y posteriormente se cambió la sede al estadio Alberto Gallardo, cuando se confirmó que el duelo se jugaría sin público– y los malos procedimientos deportivos para otorgar el ‘walkover’ por parte de la FPF.

“Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido”, agregó Gonzales Posada.

¿Qué sucederá con las transmisiones de los partidos de Alianza Lima?

Como es de público conocimiento, Alianza Lima no transmitirá el partido de este domingo ante Sport Boys, pues consideran que la medida cautelar interpuesta por la FPF a través del Poder Judicial les imposibilita cumplir con su contrato con el Consorcio Fútbol Perú y pasar sus compromisos por la señal de GOLPERU. En ese sentido, Diego Gonzales Posada no aseguró que esto se vaya a resolver con prontitud y que durante las próximas jornadas sí se puedan transmitir los duelos del equipo de La Victoria.

“No puedo asegurar que esta sea la última fecha que no se podrá ver un partido de Alianza Lima”, aclaró. Del mismo modo, manifestó que no dejarán que ninguna empresa transmita el encuentro ante la ‘Misilera’: “No vamos a permitir el ingreso de ninguna unidad móvil de transmisión en Matute este domingo”.





