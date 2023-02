Luego de la partida de algunos referentes a comienzos de este 2023, Sporting Cristal necesitaba que un jugador de la casa levantara la mano para llevar la capitanía del equipo y ser el líder que comande al plantel de Tiago Nunes. Por ello, cuando aparecieron los rumores del interés de la Universidad Católica de Chile por contar con Yoshimar Yotún, la hinchada rimense empezó a preocuparse. No obstante, este viernes el mediocampista de 32 años confirmó que está enfocado en los objetivos del club y, por lo tanto, no se marchará cuando la temporada recién ha iniciado.

Si bien en un principio solo fueron rumores, el propio futbolista reveló que sí existió un interés del cuadro chileno por ficharlo. Sin embargo, aunque agradeció que se hayan fijado en él, su mente está enfocada en recuperar el ritmo que no tuvo el año pasado –debido a las constantes lesiones– y darlo todo por Sporting Cristal.

“Es un tema en el que yo estoy totalmente fuera de eso. Estoy enfocado en lo que es Sporting Cristal, obviamente no puedo hacer ajeno de lo que se ha estado hablando en las redes sociales. Yo feliz que un equipo como Universidad Católica se haya interesado en mí, pero yo no estoy viendo estas cosas. Estoy enfocado en Sporting Cristal, de estar bien y dar inicio para el torneo. Estoy enfocado más que nunca en Sporting Cristal”, manifestó ‘Yoshi’ en conferencia de prensa.

Por otro, el volante fue consultado sobre la posibilidad de que Alianza Lima solicite la anulación del ‘walkover’ que sufrieron por no presentarse al estadio Alberto Gallardo el último domingo, lo cual conllevaría a que el duelo se pueda jugar. No obstante, su respuesta fue contundente: Sporting Cristal ya ganó.

“Siempre es lindo jugar con Alianza, de eso no hay duda. Oficialmente lo hemos ganado y no tendríamos por que jugar, pero obviamente nos encanta este tipo de partidos, como lo son todos los de la Liga 1”, añadió el capitán ‘celeste’.

Yoshimar Yotún será el capitán de Sporting Cristal en este 2023. (Foto: GEC)

Su presencia ante Mannucci, André Carrillo y los derechos televisivos

Recordemos que, aunque estaba previsto que Alianza Lima no se presentaría a jugar el pasado fin de semana, Tiago Nunes no incluyó a Yoshimar Yotún en la lista final para el compromiso. Sin embargo, el mediocampista aclaró que ya está bien físicamente y todo dependerá del entrenador si lo incluye o no ante Carlos A. Mannucci. “La semana pasada tuve una contractura, pero me he recuperado muy bien. Ha sido un trabajo muy bueno de los fisioterapeutas. Estoy listo para la decisión que tome el ‘profe’”, remarcó.

Otro de los temas que se tocó en la conferencia de prensa fue el presente de André Carrillo, con quien comparte vestuarios en la Selección Peruana. Yotún no dudó en desearle suerte para el partido de este sábado donde su club, Al Hilal, enfrentará al Real Madrid por la final del Mundial de Clubes: “No solo yo, todo el Perú desea que gane el Mundial de Clubes, se lo merece, por todo lo que ha hecho, porque es un amigo A1, es una buena persona. A nosotros nos alegra. Esperemos que pueda levantar la copa”.

Finalmente, respecto al conflicto entre los clubes de la Liga 1 y al Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos televisivos, ‘Yoshi’ fue muy cauto y evitó inmiscuirse del todo en el tema. “Creo que nosotros estamos conscientes que las decisiones que tome nuestro presidente (Joel) Raffo serán las mejores para el club. Obviamente nosotros estamos ajenos a eso, es un tema de la dirigencia, nosotros no podemos meternos más de lo que podemos. Todas las decisiones que toma Raffo con su gente es para bienestar del club, y nosotros no podemos ir más allá de eso”, puntualizó.





