El camino de Alianza Lima rumbo al título del Torneo Clausura 

El domingo pasado, Alianza Lima venció 3-2 a la Universidad de San Martín en el estadio Alberto Gallardo. Los 'blanquiazules' se llevaron los tres puntos de la jornada y redujeron la brecha que los separa del puntero del Torneo en la tabla de posiciones.

Mientras Universitario de Deportes ocupa el primer lugar con 24 puntos, los 'íntimos' le pisan los talones con 23 unidades. Sin embargo, aún quedan partidos por jugar y todo puede pasar.

A continuación mira los duelos pendientes de los dirigidos por Pablo Bengoechea en el Torneo Clausura:

Fecha 12

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Estadio Matute

18 de octubre



Fecha 13

Melgar vs. Alianza Lima

Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa

27 de octubre

​

Fecha 14

Alianza Lima vs. Alianza Universidad

Estadio Matute

2 de noviembre



Fecha 15

Binacional vs. Alianza Lima

​Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

​10 de noviembre



Fecha 16

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Estadio Matute

17 de noviembre (fecha por confirmar)



Fecha 17

Unión Comercio vs. Alianza Lima

Estadio IPD de Moyobamba

24 de noviembre (fecha por confirmar)

Cabe destacar que Alianza Lima se ha convertido en el equipo más goleador en lo que va Torneo Clausura; y es que Pablo Bengoechea logró afianzar el ataque con la dupla formada entre los uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

