El último domingo, Alianza Lima logró alcanzar su estrella número 24, luego de imponerse a Sporting Cristal en la final del certamen. Esto no pasó desapercibido por Paolo Guerrero, quien tuvo un doble festejo, ya que no sólo lo hizo por el título de su amado equipo, sino también por lo alcanzado por su gran amigo, Jefferson Farfán.

“Estoy muy feliz por el club, por Jefferson Farfán, mi compadre. Él vino a Alianza Lima para ser campeón y salió campeón. Soy hincha de toda la vida y mi familia también lo es. Me siento feliz porque el equipo hizo mérito todo el año y es un justo campeonato”, sostuvo el exjugador de Internacional de Porto Alegre, en diálogo con RPP.

Por otro lado, Paolo Guerrero reconoció que siempre maneja la posibilidad de volver a Alianza Lima, aunque no es una de sus prioridades en este momento, ya que debe centrarse plenamente en su recuperación para ir retomando su mejor nivel.

“Claro que me gustaría jugar por Alianza Lima. No descartó nada, en este momento, pero estoy enfocado en mi recuperación. Tengo que seguir trabajando para volver a las canchas y no tener problemas para continuar jugando en alto nivel”, agregó el ‘Depredador’, quien también es el capitán de la Selección Peruana.

No se mueven de Alianza Lima

Depor conoció que en Alianza Lima ya alistan las renovaciones para la siguiente campaña y el que encabeza la lista es Carlos Bustos y su comando técnico. El estratega argentino y su visión de juego permitió encajar un equipo que llegó a disputar la final del campeonato, por lo que en La Victoria alistan su contrato.

Hernán Barcos también es otro rostro que los hinchas verán la siguiente temporada. El delantero argentino se ganó el cariño de la gente, no solo con goles (anotó 10 y registró ocho asistencias), también humildad y trabajo constante con todos sus compañeros. Las conversaciones para que se quede una temporada más están en marcha y solo es cuestión de tiempo para que se anuncie oficialmente.

