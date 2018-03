Alianza Lima: ¿Carlos Ascues está apto para jugar ante Comerciantes Unidos? 

El único problema que Carlos Ascues tiene es bronca contenida. Ante San Martín, las cosas no le salieron como pensó. No solo porque Alianza Lima no pudo ganar, sino también porque tuvo que abandonar el campo de juego.

El ‘Patrón’ ya lo sabía. Antes del encuentro, Pablo Bengoechea le dijo que jugaría solo 60 minutos y él aceptó. Pero, claro, en el momento quiso seguir. Por eso, más que el golpe que lo dejó tendido en el césped, al volante le dolió ver su cambio.

Según el doctor de Alianza Lima, Carlos Ascues presenta solo un golpe en el muslo anterior derecho. No hay compromiso muscular y, si el DT lo decide, podrá jugar ante Comerciantes Unidos por el Torneo de Verano.

“No está lesionado. Si salió fue por disposición táctica. Está en perfectas condiciones”, dijo Hugo Blácido.

El último sábado, Carlos Ascues hizo trabajos con balón a espacio reducido y estará en la lista de viajeros de Alianza Lima a Guadalupe, para el partido del martes. Ahí, en el distrito de Lambayeque, intentará quitarse la espina.

