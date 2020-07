Alianza Lima se pone a punto para el retorno del campeonato. Desde el primer día, los jugadores pusieron todo de su parte para arrancar esta nueva pretemporada de la mejor manera. Sin embargo, hubo un jugador que quedó fuera del llamado, debido a diferencias con el club.

Ese fue caso de Carlos Ascues, quien tras no llegar a un pacto para la reducción de sueldos, quedó en suspensión perfecta de labores hasta nuevo aviso. Esto generó una ola de críticas al jugador por parte de los hinchas, quienes no vieron con buenos ojos esta actitud, pero eso no ha amilanado el cariño que tiene el jugador por la barra blanquiazul.

“Estoy muy agradecido con los hinchas. Recibo críticas, es parte de fútbol, pero yo feliz con la hinchada y además amo a esa barra”, sostuvo Ascues en una entrevista para TVPerú Deportes.

Próximos objetivos

Carlos Ascues mantiene en la mira la próxima convocatoria de jugadores a la Selección Peruana. Si bien ya ha sido considerado anteriormente, en los últimos llamados de Ricardo Gareca no fue incluido, por lo que espera que su buen rendimiento en Alianza Lima le permita volver a ser elegido.

“Mi objetivo siempre ha sido estar en la selección, para llegar a eso es difícil. Ahora que estoy fuera de lesiones, me toca jugar bien en Alianza. Espero tener continuidad y luego ser llamado. Eso es lo que más quiero”, declaró Ascues.

Ascues estuvo bajo suspensión perfecta de labores, tras no llegar a un acuerdo con la directiva blanquiazulpara la reducción de sueldos, durante los meses de para. Si bien ello pudo significar el alejamiento del volante con el club, Mario Salas no dejó que pasara , pues en más de una ocasión ha mencionado que lo tiene en cuenta, por lo que fue llamado a los entrenamientos presenciales.

