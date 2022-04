El último domingo Carlos Bustos volvió a hacer historia. Aún con el panorama en contra, por los bajos resultados que obtuvo Alianza Lima en las primeras fechas del torneo local y la Copa Libertadores, sacó el clásico adelante y goleó en el Monumental a Universitario de Deportes, en una fecha que quedará para siempre en la mente de todos los blanquiazules.

¿Qué sensaciones le dejó el clásico?

El fin de semana se jugó un partido clave para los dos equipos. Creo que se vio un buen juego. Pudimos hacer un partido de acuerdo a lo que habíamos pensado por cómo se podía dar. Afortunadamente, el equipo tuvo el desempeño necesario en cancha y se plasmó en el resultado. Eso es lo más importante. Es un triunfo que seguramente nos dará un sentir importante para lo que sigue.

¿Universitario llegaba como favorito?

Sabíamos que íbamos a jugar un partido difícil. Los clásicos siempre son así. Ir a jugar a la cancha del rival tiene una complejidad, sobre todo cuando se juega sólo con hinchada local Eso sí, siempre confiamos plenamente en lo que el equipo podía hacer. El partido se dio de acuerdo a los diagnósticos que habíamos hecho en la previa. Entiendo las sensaciones del público antes del partido, pero nosotros estábamos enfocados en lo que podíamos hacer el día del encuentro. Los jugadores lo ejecutaron muy bien, realizaron un muy buen juego y se vio el resultado. El clásico quedará, por mucho tiempo, grabado en la mente de los hinchas de Alianza Lima.

Después del 2-1, ¿pensó en un posible empate?

El partido tuvo, en ese momento, una parte accidentada. Justo en la jugada previa al 2-1 hubo un penal que no se cobró a nuestro favor. Pudo significar la oportunidad de ir 3-0. Luego viene la jugada del rival, se pone 2-1 y el tiempo que transcurrió entre el 2-1 y 3-1 fueron unos siete u ocho minutos en los que hubo la posibilidad del empate, pero que no iba a plasmar lo que estaba sucediendo dentro de la cancha. Creo que nosotros teníamos el control del juego. Deberíamos haber tenido esa posibilidad para haber estirado el marcador, porque después nos encontramos con que el rival con poco estaba cerca. Afortunadamente, en el tramo final pudimos ser contundentes y manejar el partido.

Este equipo que se vio el domingo, ¿lo deja tranquilo de cara a lo que se viene?

Nuestro año va a ser complicado. Vamos a jugar cada dos o tres días. Tenemos un plantel amplio. Estamos conformes con el rendimiento que tuvo el equipo el fin de semana, pero también hay otros jugadores importantes. Para la cantidad de partidos vamos a tener que ir dándoles oportunidad. Lo más importante es que el plantel encuentre un nivel alto de juego y que también los futbolistas se encuentren en su mejor versión.

¿El mensaje al equipo es que no deben confiarse?

Nuestro arranque no fue lo que pretendimos en cuanto a números. Jugamos partidos cerrados, salvo el de Alianza Atlético de Sullana, que fue un duelo que iniciamos ganando. Tenemos que posicionarnos en los torneos, en las competiciones, y es importante conseguir una racha de victorias.

Alianza Lima goleó a Universitario, por primera vez, en el Monumental. (Foto: GEC)

¿Cómo se mantuvo la interna todo este tiempo? Hacia afuera dio la impresión de que el equipo no estaba unido …

Nosotros tenemos un equipo muy inteligente. Son todos muy buenas personas y grandes jugadores. Evidentemente, en un equipo amplio siempre hay muchos pensamientos y puede haber situaciones, pero este grupo es inteligente. Todos sabemos que necesitamos del otro y cada uno desde su posición trata de aportar su grano de arena. Lo preocupante era que este equipo rinda mejor para conseguir mejores resultados. Se habían escapado algunas victorias. Pues, no siento que en algunos duelos que perdimos nos hayan superado.

Entonces, ¿qué le estaba faltando en el equipo?

De repente, todo lo sólido que habíamos estado el año pasado, con la contundencia que habíamos encontrado en algunos momentos, pero es una búsqueda. La construcción de equipos es un proceso. Se han unido jugadores nuevos este año. Nosotros, con este clásico, llevamos 10 partidos disputados nada más en todo este tiempo. Armar un plantel no es fácil. Es tan voluble el fútbol que un club puede ser favorito un día y a la semana ser una tormenta. Hay que tener tranquilidad. Eso siempre lo hemos tratado de manifestar. Hay que enfocarnos en el trabajo que es lo único que podemos hacer. No podemos manejar lo que se pueda analizar afuera. Lo que tenemos que buscar es un buen funcionamiento, un equipo comprometido, que represente a la institución.

¿En cuánto tiempo más Alianza habrá determinado su funcionamiento?

En realidad son las características de los jugadores los que hacen los sistemas. En cada partido se puede variar, según el rival. Tiene que ver con la forma de jugar, los aprovechamientos de los espacios. No creo que un equipo empiece y termine de la misma manera. Ya sea porque no tiene control de juego, porque le pertenece al rival, o porque desesperadamente el duelo no está a su favor. Hay distintas variables. En ese sentido, junto al comando técnico, tratamos de darles varias herramientas a los jugadores para que puedan utilizarlas dependiendo de los momentos que deben enfrentar en un partido.

Alianza Lima juega sus siguientes seis partidos en Lima y luego va a Juliaca, ¿hay algún trabajo o planificación especial para este encuentro?

Vamos partido a partido. Todavía no podemos enfocarnos en ese momento. Están las dos competencias. Hoy nos ocupa el siguiente partido y así va a ser de acuerdo a cómo el equipo vaya respondiendo.

¿Objetivo del año?, ¿Aún se puede lograr el campeonato?

Siempre tenemos que tener expectativas altas. No nos tocó arrancar bien, pero estamos en competencia. El torneo local te da la posibilidad, varias, de seguir sumando. Lo único que tenemos que hacer es afianzando el equipo, consiguiendo buenos resultados y seguramente crecerán nuestras posibilidades.

Alianza Lima y la Copa Libertadores

Alianza Lima comparte grupo en la Copa Libertadores con River Plate, Colo Colo y Fortaleza. (Foto: AFP)

El partido contra River Plate, ¿se pudo empatar?

Sí, hasta creo que en algún momento, sobre todo en el segundo tiempo, pudimos ponernos en ventaja. Hay un córner de Yordi Vílchez que saca muy bien Armani. Pero River es una potencia en Sudamérica. Juegan en el más alto nivel y aún así el equipo respondió muy bien. No nos gusta la derrota que tomamos, pero desde el análisis del tiempo que venimos trabajando y de las características del rival, considero que hicimos un gran partido.

¿Contra Colo Colo? Hubo la impresión de que si se iniciaba como en el segundo tiempo, el resultado pudo ser otro …

No nos gustó el primer tiempo jugado en Chile. Pero son supuestos. Creo que nosotros en el segundo tiempo nos paramos mejor. Desafortunadamente, tomamos un segundo gol cuando recién estábamos mejorando en el complemento. No alcanzó y hay que enfocarse en lo que sí.

Viene el encuentro Fortaleza, ¿cómo ve el partido?

El grupo es muy difícil. Fortaleza, aunque mucha gente desconozca el nivel, es el equipo que salió cuarto en la última temporada en Brasil. Tiene muy buenos jugadores. Ante Colo Colo se lo llevaron los chilenos, pero pudo haber sido otro el marcador. Va a ser un partido típico de Libertadores, con el deseo de quedarnos con el resultado.

¿Sigue siendo el objetivo la Sudamericana?

Nosotros a nivel internacional queremos ir partido a partido y sacar los mejores resultados. No se nos han dado en los dos que hemos jugado. La Copa Libertadores brinda la posibilidad de que tres de los cuatro sigan en competencia internacional y vamos a ir en busca de ello.

El presente de los ‘cracks’

¿Cómo se han incorporado Cristian Benavente y Pablo Lavandeira en el equipo?

Muy bien. Son muy buenos chicos. El grupo los recibió muy bien. Pablo ya tiene mucho tiempo jugando en Perú. Viene de una campaña importante. Está teniendo un buen año. En tanto, Cristian estuvo mucho tiempo parado. Son sus primeros partidos después de bastante tiempo sin jugar. Eso en un futbolista no es tan sencillo. Pero, está trabajando para ello y es un jugador con características desequilibrantes. Estamos contentos de que esté con nosotros.

¿Ya está físicamente al 100%?

No creo que tenga inconvenientes. El ritmo de los partidos después de una inactividad importante siempre cuesta. Pero creo que ha sumado muy buenos minutos las últimas fechas y está bien. Seguramente podrá seguir creciendo lo que nos pueda dar.

¿Se sabe algo de la renovación de Edgard Benítez?

El club aún no ha hablado conmigo de ese tema. Es algo que tiene que ver la institución con el futbolista. Seguramente, me lo comentarán cuando se tome una decisión. Él ha sido muy importante en la campaña anterior. Este año le ha tocado jugar y no jugar. Su último partido fue muy bueno también, pero recién son los primeros encuentros del año. La temporada tiene 36 fechas, más los seis de Copa, más si se avanza en Libertadores o Sudamericana. Ya se sabrá, en el momento adecuado, qué pasará.

Jairo Concha anotó un doblete en el clásico (Foto: @l@LigaFutProf)

¿Considera que Jairo Concha está en su mejor momento?

Había tenido algunos partidos complicados, pero nosotros cada vez que vemos un jugador con la calidad de Jairo confiamos en su potencial. Pero, esto es permanente, es del día a día. Nosotros ahora tenemos una gran oportunidad el fin de semana de poder confirmar lo que el equipo mostró en el clásico. Hay que ser cautos. Confiamos en el potencial de los jugadores, pero vamos tranquilos con el análisis. Para sobresalir hay que tener una continuidad en un alto nivel. Es lo que tenemos que buscar como equipo y con los jugadores de manera individual.

¿Qué se sabe de Jefferson Farfán?

Él estuvo con nosotros el día previo al clásico. Está bien de ánimo. Se está recuperando y esperamos tenerlo pronto para trabajar con nosotros en cancha.

Ricardo Gareca y la Selección Peruana

Alianza Lima empezó a generar más jugadores para la Selección, ¿cómo se siente con ello?, ¿tuvo que ver con el buen presente de Alianza Lima el 2021?

El año pasado la campaña fue muy buena. Más alta de lo que muchos creyeron al inicio. Eso fue consecuencia del nivel de los jugadores y permitió que el comando técnico de la Selección los pueda convocar. A nosotros nos pone muy contentos cada vez que un futbolista tiene la oportunidad de ser llamado. Creo que habla de lo que ellos han trabajado y han podido poner en cancha y les ha servido para estar en Selección.

Lograr la clasificación al Mundial Qatar 2022 sería una gran motivación para ellos …

Sería una alegría enorme para todo Perú. Nosotros estaríamos muy contentos. Somos optimistas con que la Selección pueda llegar otra vez al Mundial. Creo que es espectacular lo que viene haciendo Ricardo Gareca desde hace varios años con la clasificación a Rusia 2018 y la performance que ha mostrado en las Copa América. La clasificación sería brillante. Todos queremos eso.

Generaría mayor competencia en el torneo local…

Por supuesto. Siempre son motivaciones y creo que en todo este tiempo la Selección ha hecho crecer a muchísimos jugadores. Además, ha demostrado lo importante que es que el comando técnico tenga en cuenta a los futbolistas del torneo local.

